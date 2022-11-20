兄弟與福來喜已談合約細節 洋將會議再討論

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（中央社記者謝靜雯台中20日電）中職中信兄弟今年完成2連霸，今天舉行封王遊行。領隊劉志威說，預計下週啟動會議討論保護名單、教練團和洋將，洋捕福來喜已就合約細節討論，有意願續留的洋將都先了解需求。

中華職棒中信兄弟隊今年總冠軍賽直落四擊敗樂天桃猿隊、完成2連霸，今天在台中舉行封王遊行，與球迷約定明年3連霸、不見不散。

談起新球季的準備，劉志威受訪表示，每年都是遊行結束後才會開始安排會議，下週會針對擴編選秀、60人名單和教練團相關事宜啟動會議。

洋將捕手福來喜今年替球隊帶入不同火花，劉志威表示，一直與福來喜的經紀公司維持聯絡，就合約細節討論。被問起這是不是意味福來喜確定會留下來，劉志威說，合約細節不一定會合意，還要花一點時間。

劉志威也強調，包括福來喜、投手泰樂、奧特羅，目前都有想要續留的想法，球團會針對今年表現好的洋將先溝通，了解他們的合約意願，再拿到洋將會議上討論。

至於年底新球隊擴編選秀，兄弟的保護名單抉擇，劉志威表示，「今天是遊行慶功宴，是開心的日子，不要這麼嚴肅」，下週會一併討論。（編輯：管中維）1111120