更多編輯台推薦新聞：
圖輯／大貓熊團團結束18歲生命不再痛苦 可愛模樣永留人心
生活

圖輯／大貓熊團團結束18歲生命不再痛苦 可愛模樣永留人心

不斷更新／2022世足卡達登場 賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022世足卡達登場 賽程戰績、直播管道看這裡

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看
政治

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

兄弟與福來喜已談合約細節 洋將會議再討論

2022/11/20 12:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台中20日電）中職中信兄弟今年完成2連霸，今天舉行封王遊行。領隊劉志威說，預計下週啟動會議討論保護名單、教練團和洋將，洋捕福來喜已就合約細節討論，有意願續留的洋將都先了解需求。

中華職棒中信兄弟隊今年總冠軍賽直落四擊敗樂天桃猿隊、完成2連霸，今天在台中舉行封王遊行，與球迷約定明年3連霸、不見不散。

談起新球季的準備，劉志威受訪表示，每年都是遊行結束後才會開始安排會議，下週會針對擴編選秀、60人名單和教練團相關事宜啟動會議。

洋將捕手福來喜今年替球隊帶入不同火花，劉志威表示，一直與福來喜的經紀公司維持聯絡，就合約細節討論。被問起這是不是意味福來喜確定會留下來，劉志威說，合約細節不一定會合意，還要花一點時間。

劉志威也強調，包括福來喜、投手泰樂、奧特羅，目前都有想要續留的想法，球團會針對今年表現好的洋將先溝通，了解他們的合約意願，再拿到洋將會議上討論。

至於年底新球隊擴編選秀，兄弟的保護名單抉擇，劉志威表示，「今天是遊行慶功宴，是開心的日子，不要這麼嚴肅」，下週會一併討論。（編輯：管中維）1111120

劉志威
特攻補強鎖定曾文鼎 劉志威：有好消息會公布
福來喜
福來喜手套4分鐘修復 成總冠軍洋捕第3人很珍惜 不死三振成勝負關鍵 福來喜轉換心情正面看待
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族