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黃保羅菜鳥日扮烏蘇拉 拋開光環拚開季一軍

2022/11/27 18:01（11/27 18:36 更新）
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中華職棒富邦悍將隊27日舉行球迷感恩會，投手黃保羅（前）在「菜鳥變裝日」扮成動畫電影「小美人魚」中的烏蘇拉，黃保羅希望拋開選秀首輪光環、從零開始，明年目標是開季一軍。中央社記者謝靜雯攝 111年11月27日
中華職棒富邦悍將隊27日舉行球迷感恩會，投手黃保羅（前）在「菜鳥變裝日」扮成動畫電影「小美人魚」中的烏蘇拉，黃保羅希望拋開選秀首輪光環、從零開始，明年目標是開季一軍。中央社記者謝靜雯攝 111年11月27日
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（中央社記者謝靜雯新北27日電）中職富邦悍將隊今天舉行球迷感恩會，投手黃保羅在「菜鳥變裝日」扮成動畫電影「小美人魚」中的烏蘇拉，黃保羅希望拋開選秀首輪光環、從零開始，目標開季一軍出發。

中華職棒富邦悍將隊今天舉行球迷感恩會，投手黃保羅菜鳥日登場，扮相也很迷人，他表示，抽到角色人物當下覺得應該還好，「今天換裝時才發現有點問題，好像太反差了」，並笑說隊友蘇捷恩扮演的美少女戰士最美，也希望以後不要再有扮成女生的機會了。

悍將11月1日至25日秋訓，總教練丘昌榮表示，教練團開的菜單滿重的，但黃保羅秋訓觀察訓練正常、感覺適應滿好的，教練團會站在保護他的角度，但也不會過度保護，如果一切正常就會按照進度走。

黃保羅表示，秋訓菜單雖然重，但想辦法盡量吃下來，體能、投球的量上都有比較多。頂著選秀首輪的光環加入職棒，黃保羅坦言，剛開始多多少少會在意，但想多也沒有用，丘昌榮有提醒，心態很重要， 「忘掉那些、從零開始吸收。」

黃保羅表示，秋訓期間也有安排跟味全龍隊交流賽，投2場都是先發，感覺比先前在二軍總冠軍賽出賽時好很多，因為心態上已經有調整，雖然自己年輕，但年紀不是藉口，明年目標就是開季一軍。（編輯：張雅淨）1111127

#黃保羅
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