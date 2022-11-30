黃子鵬睽違8年本土防禦率王 盼生涯飛更高更遠

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（中央社記者謝靜雯台北30日電）中華職棒樂天桃猿隊投手黃子鵬今年投出亮眼表現，拿下防禦率王、為中職睽違8年再由本土投手拿下，在致詞時他引用贊助商的廣告台詞，希望自己的棒球生涯可以飛得更高更遠。

中職樂天桃猿隊投手黃子鵬近兩年轉往先發出賽，今年總計24場先發，戰績12勝3敗、防禦率2.33，繼2014年中信兄弟鄭凱文後，再有本土投手拿下防禦率王獎項，他也同時入圍年度最有價值球員（MVP）。

黃子鵬在頒獎台上表示，感謝球團老闆給球員好的訓練環境，感謝總教練曾豪駒、投手教練許銘傑給予轉先發的機會，也感謝牛棚教練林英傑訓練上的幫忙。

黃子鵬表示，去年轉先發第一年就投超過120局，一度擔心身體負荷不了，還好有強大的訓練團隊，也謝謝辛苦的防護團隊。

黃子鵬感謝家人，也感謝辛苦的老婆，他表示，先前兒子出生直到3、4個月大的時候，才有機會真正在家照顧兒子，今年女兒出生剛好有比較多機會在家帶女兒，真正體會到老婆的辛苦，「老婆真的很偉大、老婆我愛妳。」

黃子鵬認為，自己還有很多需要成長的地方，謝謝整季捕手的引導，可以跟著過去大學時期的老戰友、捕手張閔勛一起努力、成長。他也謝謝贊助廠商Red Bull，「謝謝你們給我一對翅膀，讓我飛得更高更遠」，還不忘補充說明，「飛得更高更遠不是球，而是指我的棒球生涯。」

被問起拿下這個獎項會不會變成壓力，黃子鵬坦言，其實到下半季知道有機會拿下這個獎項時，已經開始有壓力，多多少少會分心，感謝有機會可以拿下這個獎項，就算沒拿到也是過程，藉由這個機會更知道怎麼去調適。（編輯：張雅淨）1111130