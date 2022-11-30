陳禹勳拿下中繼王 分享關於手套的溫暖故事

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中華職棒樂天桃猿隊投手陳禹勳今年以26次中繼成功，拿下年度中繼王，30日開心出席頒獎典禮，並表示要感謝的人很多，也要謝謝一直以來支持台灣棒球的球迷，因為有大家的支持才能讓台灣棒球越來越好。中央社記者吳家昇攝 111年11月30日

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（中央社記者謝靜雯台北30日電）中職樂天桃猿隊投手陳禹勳拿下中繼王，也是中職百中繼、百救援第一人，他一直記得17歲時大方贊助手套的WZ.WOODZ老闆，從默默無聞到職棒發光，陳禹勳特別邀請老闆到場共享榮耀。

中華職棒樂天桃猿隊投手陳禹勳今年以26次中繼成功拿下中繼王，生涯累積116次中繼成功、119次救援成功，百中繼、百救援也是史上第一人。

陳禹勳今天在頒獎典禮上分享感人小故事，在17歲還在強恕高中打球時，某次逛體育用品店，喜歡上一個手套，準備要付錢時，老闆認出他是陳禹勳，就跟他說不用錢，只要他能拿著手套出賽就好。

陳禹勳表示，那時候覺得很不好意思，因為已經準備去開刀了，一直到大二的時候才開始出賽，從17歲到33歲，過程中雖然也有教練問他要不要換用別的品牌手套，但他還是持續用WZ.WOODZ的手套，從還沒有人認識到後來成為職棒球員，謝謝老闆徐豪鴻一路以來的支持。

陳禹勳表示，要感謝的人很多，也要謝謝一直以來支持台灣棒球的球迷，因為有大家的支持才能讓台灣棒球越來越好，感謝教練協助訓練，感謝每場比賽隊友在背後幫忙守下每一球，也謝謝球隊防護員、物理治療師的幫忙。（編輯：張雅淨）1111130