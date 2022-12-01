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塔特姆狂飆49分本季新高 塞爾蒂克澆熄熱火[影]

2022/12/1 14:05（12/1 14:33 更新）
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波士頓塞爾蒂克11月30日以134比121擊敗邁阿密熱火，本季主場連勝紀錄擴大至10場，明星前鋒塔特姆攻下本季新高的49分。（圖取自twitter.com/celtics）
波士頓塞爾蒂克11月30日以134比121擊敗邁阿密熱火，本季主場連勝紀錄擴大至10場，明星前鋒塔特姆攻下本季新高的49分。（圖取自twitter.com/celtics）
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（中央社波士頓30日綜合外電報導）美國職籃NBA東區龍頭波士頓塞爾蒂克今天以134比121擊敗邁阿密熱火，本季主場連勝紀錄擴大至10場，明星前鋒塔特姆（Jayson Tatum）攻下本季新高的49分。

法新社報導，英國王室成員威廉王子和妻子凱特王妃也現身波士頓看球賽。

這是塔特姆在11月的第9場破30分比賽，追平他個人最好的單月紀錄。根據ESPN Stats & Info，在塞爾蒂克隊史上，傳奇球星「大鳥」柏德（Larry Bird）單月得分破30的比賽更多，分別是1986年3月10場，1988年3月11場。

塔特姆全場25投15中，三分球12投8中，罰球12投11中，他還搶下11個籃板。

24歲的塔特姆從比賽一開始就為塞爾蒂克的勝利定下基調，開場1分鐘就進帳6分，上半場結束得到28分。

塔特姆說：「這是一個很好的考驗，這是我們過去2年一直在對決的球隊，無論誰晉級或出局，我們知道我們會打敗他們。」（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1111201

#NBA
#波士頓塞爾蒂克
#塔特姆
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