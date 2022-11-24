NBA唐西奇42分無用 塔特姆率綠衫軍擒獨行俠[影]

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波士頓塞爾蒂克23日在塔特姆（中）37分、13籃板帶領下，終場125比112擊敗作客的達拉斯獨行俠。（圖取自NBA網頁nba.com）

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國職籃NBA戰績第一的波士頓塞爾蒂克今天在塔特姆（Jayson Tatum）37分、13籃板帶領下，終場125比112擊敗作客的達拉斯獨行俠，暫居本季得分王的唐西奇飆42分仍無緣取勝。

法新社報導，「綠衫軍」塞爾蒂克21日作客芝加哥踢鐵板，公牛以121比107終止塞爾蒂克9連勝。塞爾蒂克今天重整旗鼓，在波士頓主場戰績來到7勝1敗，目前14勝4敗全聯盟最佳。

這是塔特姆生涯第10場拿下35分和10籃板以上的比賽，他今天24投11中，罰球15投13中。隊友布朗（Jaylen Brown）攻下31分。

現階段年度最有價值球員（MVP）呼聲最高的候選人唐西奇（Luka Doncic）全場28投17中，罰球9投5中，攻下全場最高42分，外加8籃板和9助攻的表現。

塞爾蒂克第一節領先達兩位數，上半場結束時比數為70比49分。唐西奇在下半場比賽剩3分43秒時，助獨行俠將比數追到105比114。

霍福德（Al Horford）回敬一記三分球，激勵塞爾蒂克打出一波10比2的攻勢，獨行俠最後以13分差距吞敗。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1111124