NBA板凳大軍灌44分 塞爾蒂克擒老鷹8連勝[影]
2022/11/17 15:44（11/17 16:14 更新）
美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克替補球員16日大放異彩，合力貢獻44分，終場126比101擊敗地主亞特蘭大老鷹。圖左為普瑞查德、右為威廉斯。（圖取自twitter.com/celtics）
（中央社洛杉磯16日綜合外電報導）美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克2名主力今天受傷缺賽，不過替補球員大放異彩，合力貢獻44分，終場126比101擊敗地主亞特蘭大老鷹，奪下8連勝。
法新社報導，「綠衫軍」塞爾蒂克大將布朗（Jaylen Brown）攻下全隊最高的22分，塔特姆（Jayson Tatum）19分居次。但布朗表示，板凳大軍貢獻的44分，才是塞爾蒂克扭轉局勢關鍵所在。
綠衫軍替補球員豪瑟（Sam Hauser）及科爾內特（Luke Kornet）各得15分、普瑞查德（Payton Pritchard）拿到14分，讓布朗大讚：「是他們贏得了這場比賽。」
布朗說：「我和JT（塔特姆）打得不錯，但我們的替補撐起全隊。」
布朗說，替補軍團的貢獻彌補了後衛史瑪特（Marcus Smart）與布洛格登（Malcolm Brogdon）因傷缺陣的戰力空缺。
賽前三分球命中數高居全聯盟之首的塞爾蒂克，今天46投21中，命中率45.7%。
老鷹一哥楊恩（Trae Young）攻進全隊之冠的27分，但東區霸主塞爾蒂克將老鷹投籃命中率壓低到41.6%，全場一路領先。
布朗表示：「我們只是用了對的方法打這場比賽…我們穩紮穩打，盡量讓每個人融入團隊，我們全隊從上到下真的很棒。」（譯者：張茗喧/核稿：徐崇哲）1111117
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