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NBA國王得分創隊史近30年新高 痛宰籃網笑納4連勝[影]

2022/11/16 16:46（11/16 16:57 更新）
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NBA國王戴維斯15日狂砍31分並帶動球隊第2節拉出攻勢搶得大幅領先。（圖取自twitter.com/SacramentoKings）
NBA國王戴維斯15日狂砍31分並帶動球隊第2節拉出攻勢搶得大幅領先。（圖取自twitter.com/SacramentoKings）
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（中央社沙加緬度15日綜合外電報導）靠著戴維斯（Terence Davis）狂砍31分並帶動球隊第2節拉出攻勢搶得大幅領先，美國職籃NBA沙加緬度國王今天以153比121大勝布魯克林籃網，笑納4連勝。

美聯社報導，國王在戴維斯31分領銜，赫爾特（Kevin Huerter）19分、沙波尼斯（Domantas Sabonis）17分挹注之下，繳出153這個隊史近30年來最高分。新任教頭布朗（Mike Brown）領軍的國王開季4連敗後，近9戰豪取7勝。

籃網方面，雖有杜蘭特（Kevin Durant）貢獻27分，但苦於無法在防守上破解國王攻勢，吞下敗仗。籃網失分153，也創下隊史48分鐘正規賽新高。

這場比賽罕見全美轉播，賽前沙加緬度球迷無不引頸期盼，而國王隊也沒讓家鄉父老失望，第2節把握機會打出一波27比4攻勢，就此為比賽定調。

這波攻勢由戴維斯第2節中段的三分球開啟，打破40比40僵局後，接下來近6分鐘國王彈無虛發。

直到赫爾特以全隊第4顆三分彈結束為止，國王在這段戴維斯領銜貢獻10分的攻勢中10投全進，把比分拉開到67比44大幅領先。

下半場國王攻勢不止，赫爾特第3節倒數4分鐘三分中的，再把領先擴大到109比70，領先分差是2015年對戰紐約尼克的44分以來最多。（譯者：鄭詩韻/核稿：林治平）1111116

影片來源：Sacramento Kings
影片來源：Sacramento Kings
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