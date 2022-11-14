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NBA恩比德轟生涯新高59分 76人擊退爵士[影]

2022/11/14 14:55（11/14 15:22 更新）
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美國職籃NBA費城76人球星恩比德13日轟下生涯新高59分。（圖取自twitter.com/sixers）
美國職籃NBA費城76人球星恩比德13日轟下生涯新高59分。（圖取自twitter.com/sixers）
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（中央社費城13日綜合外電報導）美國職籃NBA費城76人球星恩比德（Joel Embiid）今天轟下生涯新高59分，率隊105比98擊退來訪的猶他爵士。

而今天除了恩比德有驚人的表現，稍早結束的克里夫蘭騎士對明尼蘇達灰狼之戰中，騎士後衛賈蘭德（Darius Garland）轟下生涯新高51分， 成為NBA本季首位單場得分達50大關的球員。

76人今天靠恩比德史詩級的表現拿下勝利，而他也打破個人先前50分的單場最高得分紀錄。

恩比德才在上一場76人擊敗亞特蘭大老鷹的比賽砍進42分，今天再度大發神威，除轟下59分，還抓下11個籃板，並送出8次助攻，還有驚人的7次阻攻。

這樣精彩的表現，讓恩比德成為聯盟1973-74年球季開始統計阻攻數據後，史上首位單場有至少50分、10籃板、5助攻、5阻攻的球員。

此役的第4節，76人得到27分，當中有26分由恩比德包辦。

兩隊前3節打完78比78打成平手，之後戰況膠著；恩比德靠一記翻身跳投，讓76人以94比94扳平，接著又兩罰俱中，讓球隊兩分超前。

在對方得分扳平比分後，恩比德再以兩罰俱中讓球隊躍居領先；終場前1分鐘，他的後仰跳投讓76人將領先拉開到5分差距，最後又是兩罰俱中，讓球隊鎖定勝利。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1111114

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