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NBA楊恩貢獻26分率老鷹高飛 主場擊退76人[影]

2022/11/11 16:08（11/11 16:31 更新）
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美國職籃NBA亞特蘭大老鷹10日以104比95擊敗作客的費城76人，楊恩（右）貢獻了全場最高的26分。左為哈勒戴。（圖取自twitter.com/ATLHawks）
美國職籃NBA亞特蘭大老鷹10日以104比95擊敗作客的費城76人，楊恩（右）貢獻了全場最高的26分。左為哈勒戴。（圖取自twitter.com/ATLHawks）
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（中央社亞特蘭大10日綜合外電報導）美國職籃NBA亞特蘭大老鷹今天在後衛楊恩的帶領下，第3節打出34分，到了第4節還曾領先多達20分，終場就以104比95擊敗作客的費城76人，楊恩貢獻了全場最高的26分。

這場比賽的最後過程仍充滿戲劇性，76人隊在終場前2分鐘左右，僅落後老鷹6分。

老鷹主將楊恩（Trae Young）說：「我們一度領先很多，但後來太放鬆，讓他們急起直追。我們得再加強才能漂亮結束比賽。」

楊恩拿下全場最高的26分，另有7助攻；隊友卡佩拉（Clint Capela）也挹注18分、20籃板的優異表現。

76人方面，中鋒恩比德（Joel Embiid）也拿下26分，外加13籃板，繳出雙十表現。（譯者：盧映孜/核稿：陳彥鈞）1111111

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