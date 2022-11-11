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巴特勒奪全場最高35分 熱火延長賽賞黃蜂7連敗

2022/11/11 15:37
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（中央社邁阿密10日綜合外電報導）美國職籃NBA邁阿密熱火今天浪擲第3節15分領先優勢，被夏洛特黃蜂逼入延長賽，但及時回穩最終以117比112勝出，賞給黃蜂難堪的7連敗，熱火前鋒巴特勒則奪下全場最高35分。

巴特勒（Jimmy Butler）繳出35分、10籃板、8助攻的準大三元表現，阿德巴約（Bam Adebayo）也貢獻18分、14籃板，但熱火險些讓勝利溜走，差點就像他們近來敗給印第安納溜馬和波特蘭拓荒者。

儘管陣中射手赫洛（Tyler Herro）因傷缺賽，熱火第2節仍一度領先15分，第3節也一樣。

熱火以12分領先優勢進入第4節，但黃蜂急起直追扳平比數，甚至數度超前，兩隊最後以104比104進入延長賽。

黃蜂在延長賽結束前14.8秒時落後1分，之後熱火的文森（Gabe Vincent）兩次罰球俱中，倒數3.8秒，文森再獲得罰球機會兩球皆進，終場熱火就以117比112取勝。

黃蜂方面，前鋒烏布雷（Kelly Oubre Jr.）奪下全隊最高29分，後衛羅齊爾（Terry Rozier）則拿到22分。（譯者：盧映孜/核稿：陳彥鈞）1111111

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