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NBA葛林逆轉三分彈 柯瑞2萬5千分紀錄夜不遺憾

2025/3/9 14:06
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（中央社記者黎建忠台北9日電）美國職籃NBA金州勇士今天靠著葛林在終場前35秒的逆轉三分彈，終場以115比110擊敗底特律活塞，而當家球星柯瑞也成為史上第26名，完成生涯2萬5000分里程碑的球員。

柯瑞（Stephen Curry）今天全場攻下32分，包括15投4中的三分球，他在第3節剩下8分32秒時投進三分球，順利達成生涯2萬5000分門檻，成為NBA史上第26人。

根據美國媒體StatMuse統計，在所有完成2萬5000分的球員當中，柯瑞靠罰球得分的比例還不到40%，是所有球員當中最低的。

另外，柯瑞本場投進4記三分球後，還只差7顆三分球，就能成為NBA史上首名完成生涯投進4000顆三分球的球員。

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勇士這場比賽打來並不輕鬆，終場前35秒才靠著葛林（Draymond Green）的三分球破網，以110比108超前，而隨後活塞進攻發生失誤，葛林被犯規站上罰球線2罰中1，才替勇士穩住勝利。

目前穩坐西區第6的勇士，自從交易來巴特勒（Jimmy Butler）後，戰績為11勝2敗，其中巴特勒有上場的比賽是11勝1敗。巴特勒今天攻下26分、9籃板、5助攻，其中15分在第3節獲得，是球隊不被活塞拉開的主因。（編輯：張雅淨）1140309

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