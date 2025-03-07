NBA柯瑞飆40分 勇士22分大逆轉險勝籃網

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（中央社記者黃巧雯台北7日電）美國職籃NBA金州勇士今天克服最多22分落後，在柯瑞狂飆40分帶領下，以121比119擊敗布魯克林籃網，收下3連勝，結束連續5場客場之旅。

勇士今天開賽不到1分鐘，就傷了射手波齊姆斯基（Brandin Podziemski），而主場作戰的籃網把握進攻契機，以一波27比5攻勢強勢開局。

勇士次節手感回溫，由柯瑞（Stephen Curry）率隊展開反撲，團隊單節轟下40分，柯瑞更在第2節結束前在中線附近接獲隊友巴特勒（Jimmy Butler）傳球，轉身投進超大號三分球後立刻奔向休息室，而這一球也幫助勇士追成55比60。

「這並非屬於平時訓練一部分，但當我在場上會意識到所處於的位置，雖然這聽起來很奇怪，但這就是一種節奏，除了努力將球投出外，沒有其他想法。」柯瑞坦言，「投進這一球確實讓我感到驚訝，這也就是為什麼我出手後就跑向休息室。」

易籃後雙方陷入拉鋸戰，柯瑞單節獨攬10分，將差距縮小至3分，末節更直接接管戰局，個人單節砍下14分，包括最後1分01秒命中三分，以及倒數8.1秒穩健投進2罰奠定勝基，幫助勇士完成這場22分落後大逆轉。

巴特勒加盟勇士後，出賽11場就為球隊拿下10勝，幫助勇士衝上西區第6，巴特勒今天獲得25分，而柯瑞三分13投7中、拿下40分，外加4籃板、4助攻，且光是兩人就獲得19次罰球機會，比籃網全隊18次還多。

勇士前鋒葛林（Draymond Green）表示：「當你看到看1名球員拿下40分，會想說他打了一場好球。但柯瑞不僅拿下40分，這就像是個表演，就好像是在看太陽馬戲團之類的演出。」

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根據美國媒體運動畫刊（Sports Illustrated）報導，這也是柯瑞在滿35歲後第20場轟下至少35分比賽，超越喬丹（Michael Jordan）、杜蘭特（Kevin Durant），僅次於詹姆斯（LeBron James）48次。

籃網今天以強生（Cameron Johnson）26分最佳，外加6籃板、4助攻，而湯瑪斯（Cam Thomas）貢獻23分、7助攻。（編輯：管中維）1140307