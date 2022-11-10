NBA詹姆斯砍30分傷退 湖人不敵快艇[影]

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NBA洛杉磯湖人球星「詹皇」詹姆斯9日晚間因左腿疼痛提前下場，雖然他退場前砍了全場最高30分，但湖人仍不敵洛杉磯快艇。（圖取自facebook.com/LeBron）

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（中央社洛杉磯9日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯湖人的「詹皇」詹姆斯今晚因為左腿疼痛而提前下場，雖然他退場前砍了全場最高30分，但湖人仍以101比114不敵洛杉磯快艇。

美聯社報導，距離比賽終了剩下大約5分鐘，詹姆斯（LeBron James）當時在禁區對上防守的喬治（Paul George），引起對方犯規，沒過多久就感覺左腿和鼠蹊部不適。

湖人7日出戰猶他爵士時，詹姆斯因左腳持續性疼痛而缺賽。今晚退場前，他表現優異打出本季代表作之一。

詹姆斯說：「除了傷勢之外，我感覺很好。我們明天會檢查狀況再作打算，當時我動作沒有很費力，但腳著地的時候，鼠蹊部有點抽筋或拉傷的感覺，我立刻要求下場。」

詹姆斯指出，這次沒有像2018年耶誕節、效力湖人首季的鼠蹊部傷勢那麼痛。當時他缺陣了17場比賽。

詹姆斯本季可望超越名人堂中鋒賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），成為NBA歷史得分王。他在今晚投進4顆3分球，還繳出8籃板、5助攻的表現，奪下全場最高30分，只差1分就打平自己本季得分紀錄。

湖人總教練漢姆（Darvin Ham）表示：「我們會先讓隊醫看看他的傷勢。就是會有許多艱難險阻，他已經盡心盡力幫我們打出高水準表現，我認為他今晚真的做得很好。」

他還說：「但這可是NBA賽季啊，你得為各種狀況都做一些準備。所以我們會先看看評估結果，再決定怎麼往下走。」（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1111110