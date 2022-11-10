杜蘭特連12場得分破25 馮恩扶正當教頭籃網奪勝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

NBA布魯克林籃網球星杜蘭特（右）10日端出大三元，並繳出開季以來連12場單場至少攻下25分的表現，讓球隊順利以112比85擊敗紐約尼克。（圖取自facebook.com/BrooklynNets）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約10日綜合外電報導）美國職籃NBA布魯克林籃網球星杜蘭特今天端出大三元，並繳出開季以來連12場單場至少攻下25分的表現，讓球隊順利以112比85擊敗紐約尼克，展開由馮恩擔任總教練的新時代。

法新社報導，杜蘭特（Kevin Durant）今天以29分12籃板和12助攻的非凡表現，讓籃網球迷可以從近來場外的風風雨雨中稍微喘口氣。

今天的比賽是34歲杜蘭特本季開打以來連續第12場比賽有至少25分進帳，僅次於「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）1988-1989年的連16場紀錄。

更重要的是，杜蘭特近來的強勢表現，確保馮恩（Jacque Vaughn）總教練生涯有個平穩的起步。

馮恩上週已獲球團拔擢來遞補遭開除的奈許（Steve Nash）擔任總教練，但直到今天稍早才確定他被「扶正」。

美聯社報導，籃網近8次對戰尼克拿下8場全勝紀錄，追平球隊在出戰尼克的連勝次佳紀錄，也只比1984-86年的11連勝少3場。

塞斯．柯瑞（Seth Curry）替球隊添個人本季最高的23分；連續第4戰代替遭禁賽厄文（Kyrie Irving）上場的薩姆納（Edmond Sumner）投進18分，同樣創個人本季最佳表現。

杜蘭特在賽後告訴體育頻道ESPN，「我很高興大家有共識」，他說：「我表現多好，都是靠神隊友，他們罩我、幫我防守、幫我搶籃板，這全靠團隊通力合作。」

杜蘭特也很開心能幫馮恩拿下一勝，讓籃網戰績提升至5勝7敗。

杜蘭特表示，馮恩「在這個團體待了一陣子了，在這個組織待了一陣子了，是懂我們的」。

「我很替他開心，當上NBA總教練是不得了的事。我們必須為他拿出最好表現，努力練球、做好備戰。」他說，今天這一勝對馮恩來說「是好的開始」。

除了奈許被開除，籃網也因為陣中明星後衛厄文在社群網站宣傳反猶影片而引發爭議。厄文上週已遭球隊禁賽。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1111110