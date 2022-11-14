賈蘭德狂轟生涯新高51分 騎士仍不敵灰狼[影]

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NBA克里夫蘭騎士後衛賈蘭德（中）13日轟下生涯新高51分，但球隊仍不敵明尼蘇達灰狼。（圖取自facebook.com/Cavs）

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（中央社克里夫蘭13日綜合外電報導）美國職籃NBA克里夫蘭騎士後衛賈蘭德今天轟下生涯新高51分，其中光是第4節就砍進27分，但球隊仍以124比129不敵來犯的明尼蘇達灰狼。

法新社報導，賈蘭德（Darius Garland）成為NBA本季首位單場得分達50大關的球員，也是繼詹姆斯（LeBron James）、厄文（Kyrie Irving）和魏斯利 （Walt Wesley）後，騎士隊史第4位達到這個里程碑的球員。

包括第4節的6記三分彈在內，賈蘭德今天飆進10記三分球，且他的進攻不僅於此，還有連串的跳投和積極切入攻擊籃框，讓因腳踝痛缺陣的騎士球星密契爾（Donovan Mitchell）不時在板凳席大聲叫好。

灰狼的羅素（D'Angelo Russell）今天攻下30分，並送出12次助攻，湯斯（Karl-Anthony Towns）29分、13籃板，戈貝爾（Rudy Gobert）15分、13籃板，板凳出發的普林斯（Taurean Prince）攻下19分，愛德華茲（Anthony Edwards）也有10分進帳。

灰狼在第3節末一度領先達24分，騎士第4節開始追分，終場前8.3秒，賈蘭德兩罰俱中，讓騎士將落後追到剩兩分，但羅素兩罰中一、普林斯兩罰全進，讓騎士最終仍以5分落敗。

羅素此役包括三分球5投4中在內，13次出手中11球。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1111114