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NBA塞爾蒂克9連勝 唐西奇50次大三元史上第2快[影]

2022/11/19 15:43（11/19 16:29 更新）
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NBA達拉斯獨行俠球星唐西奇（前）18日對戰丹佛金塊再創里程碑，拿下生涯第50次「大三元」。（圖取自twitter.com/dallasmavs）
NBA達拉斯獨行俠球星唐西奇（前）18日對戰丹佛金塊再創里程碑，拿下生涯第50次「大三元」。（圖取自twitter.com/dallasmavs）
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（中央社洛杉磯18日綜合外電報導）美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克今天擊敗紐奧良鵜鶘，拿下9連勝；達拉斯獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）對戰丹佛金塊一役再創里程碑，拿下生涯第50次「大三元」。

法新社報導，塞爾蒂克今天發動三分球攻勢以117比109力克鵜鶘後，戰績提升至13勝3負，繼續穩坐全聯盟龍頭寶座。

塞爾蒂克5位先發球星得分皆達二位數。全隊20顆三分球中，每人至少貢獻2記，懷特（Derrick White）一人砍進6記。

布朗（Jaylen Brown）進帳27分、10籃板、7助攻，懷特貢獻26分，明星前鋒塔特姆（Jayson Tatum）19分，霍福德（Al Horford）與威廉斯（Grant Williams）各得18分和12分。

鵜鶘第4節一度將落後幅度從13分減至6分，但塞爾蒂克雖有17次失誤，且光是第3節就失誤了9次，依然能夠終結鵜鶘的3連勝。

另一方面，達拉斯獨行俠今天主場迎戰丹佛金塊，唐西奇再度繳出亮眼表現，助球隊以127比99奪勝。

唐西奇在他的第279場比賽拿下33分、12籃板、11助攻，以23歲又263天之齡，成為史上第2年輕、第2快完成第50次「大三元」的NBA球員。

現年83歲的「大O」羅伯森（Oscar Robertson）當年在生涯第111場比賽，以23歲又32天之齡達此成就。

今天也是唐西奇第25次在進帳大三元的同時，得分至少達到30分，他在本季14場比賽已4度繳出至少30分加大三元的成績。

二度獲選最有價值球員（MVP）的金塊球星約基奇（Nikola Jokic）今天因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫條例，連續第2場比賽缺席。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1111119

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