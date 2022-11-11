厄文就反猶風波致歉 詹姆斯：該讓他回來打球
（中央社洛杉磯10日綜合外電報導）NBA超級球星「詹皇」詹姆斯今天表示，籃網因為厄文發文附有具反猶太思想電影的連結而將他禁賽，但應該還是要讓厄文回到賽場。
法新社報導，厄文（Kyrie Irving）兩週前在社群媒體的發文飽受批評，因為他在文中附上一部影片連結，該片被認為具反猶思維，事件發酵至今對厄文影響頗重。知名運動品牌耐吉（Nike）共同創辦人奈特（Phil Knight）今天接受美國財經媒體CNBC訪問時甚至說，Nike和厄文的關係可能「回不去了」。
奈特在今天播出的訪問中說：「我對我們（的關係）能否回得去抱持著疑慮，我無法完全肯定。」Nike上週宣布「暫停」和厄文的合作關係，取消原本這個月要開賣的厄文簽名鞋款Kyrie 8的上市計畫。
此前美國職籃NBA布魯克林籃網因厄文在社群媒體或參加記者會時「都未澄清自己沒有反猶」，宣布將他禁賽至少5場且不予支薪。
在籃網宣布將他禁賽幾小時後，厄文終於在Instagram上致歉；詹姆斯（LeBron James）認為，這足以讓厄文回來打球。
籃網訂出幾個終止禁賽讓厄文重返球場的先決條件，其中包括接受（新聞）敏感度訓練，及與猶太社群領袖、反仇恨團體會晤。
詹姆斯推文說：「我曾告訴你們，我不想分享傷人的資訊，我會一直這麼做；但厄文已經道歉了，所以他應該可以上場，這是我的想法。」
詹姆斯還說：「就是這麼簡單，幫助他學習，但他應該要能上場。那些要他做了才能重返球場的事，我覺得太過份了。他不是外界所描繪的那種人。」
國家籃球協會球員工會（NBPA）副主席、波士頓塞爾蒂克球星布朗（Jaylen Brown）本週表示，6個籃網所提讓厄文重返球場的條件「看來有點過頭」，他並告訴「波士頓環球報」（Boston Globe），部分球員對此表達不滿。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1111111
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