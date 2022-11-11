厄文就反猶風波致歉 詹姆斯：該讓他回來打球

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布魯克林籃網球星厄文日前在推特發文並附上一部被認為具反猶太思想電影的連結，引發風波。（圖取自facebook.com/BrooklynNets）

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（中央社洛杉磯10日綜合外電報導）NBA超級球星「詹皇」詹姆斯今天表示，籃網因為厄文發文附有具反猶太思想電影的連結而將他禁賽，但應該還是要讓厄文回到賽場。

法新社報導，厄文（Kyrie Irving）兩週前在社群媒體的發文飽受批評，因為他在文中附上一部影片連結，該片被認為具反猶思維，事件發酵至今對厄文影響頗重。知名運動品牌耐吉（Nike）共同創辦人奈特（Phil Knight）今天接受美國財經媒體CNBC訪問時甚至說，Nike和厄文的關係可能「回不去了」。

奈特在今天播出的訪問中說：「我對我們（的關係）能否回得去抱持著疑慮，我無法完全肯定。」Nike上週宣布「暫停」和厄文的合作關係，取消原本這個月要開賣的厄文簽名鞋款Kyrie 8的上市計畫。

此前美國職籃NBA布魯克林籃網因厄文在社群媒體或參加記者會時「都未澄清自己沒有反猶」，宣布將他禁賽至少5場且不予支薪。

在籃網宣布將他禁賽幾小時後，厄文終於在Instagram上致歉；詹姆斯（LeBron James）認為，這足以讓厄文回來打球。

籃網訂出幾個終止禁賽讓厄文重返球場的先決條件，其中包括接受（新聞）敏感度訓練，及與猶太社群領袖、反仇恨團體會晤。

詹姆斯推文說：「我曾告訴你們，我不想分享傷人的資訊，我會一直這麼做；但厄文已經道歉了，所以他應該可以上場，這是我的想法。」

詹姆斯還說：「就是這麼簡單，幫助他學習，但他應該要能上場。那些要他做了才能重返球場的事，我覺得太過份了。他不是外界所描繪的那種人。」

國家籃球協會球員工會（NBPA）副主席、波士頓塞爾蒂克球星布朗（Jaylen Brown）本週表示，6個籃網所提讓厄文重返球場的條件「看來有點過頭」，他並告訴「波士頓環球報」（Boston Globe），部分球員對此表達不滿。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1111111