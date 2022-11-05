NBA球星厄文反猶風波擴大 Nike取消推出聯名新鞋

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（中央社紐約4日綜合外電報導）美國職籃NBA布魯克林籃網球星厄文（Kyrie Irving）捲入反猶風波且未及時澄清，輿論譁然，昨天已被球隊罰無薪禁賽至少5場，運動品牌耐吉（Nike）今天也宣布暫停與他合作。

綜合法新社和路透社報導，籃網宣布禁賽後數小時，厄文就在社群媒體Instagram發文道歉，但Nike今天仍與他劃清界線，取消原定本月推出與他聯名的Kyrie 8鞋款的活動。

這家運動用品龍頭企業在聲明中表示：「在Nike，我們認為仇恨言論沒有存在餘地，我們譴責任何形式的反猶太主義。」

「因此，我們決定即刻暫停與厄文的合作關係，且不再推出Kyrie 8鞋款。」

「我們對這種情況及這件事對所有人的影響，深感難過和失望。」

厄文昨天在Instagram向那些「被紀錄片中仇恨言論傷害」的人道歉，還說他為自己在網上分享這部片的決定負起全責。

他說，這部片「包含一些錯誤不實的反猶主張、敘事和語言，冒犯到猶太民族和信仰」。

他寫道：「我為自己在缺乏脈絡的情況下，沒有根據事實做出解釋，概述片中我認同或不認同的特定信念，就貼出紀錄片（連結）而道歉，希望藉此澄清各界對我反對反猶立場的任何疑慮。」

厄文上週在社群媒體發文，附上2018年紀錄片「從希伯來人到黑種人：醒醒吧美國黑人」（Hebrews to Negroes: Wake Up Black America）影片連結，各界普遍認為這部片包含反猶意味。在這之後，厄文就深陷爭議漩渦。

籃網總經理馬克斯（Sean Marks）今天說，禁止厄文出賽，對球隊來說是「最佳行動方案」。

馬克斯說：「在昨晚於推特發文之前，他都不願推翻先前的說法。我認為這是最佳行動方案。目前而言，他已被禁賽。」

但馬克斯也說，厄文已經道歉，開啟了他重返球場之路，球隊會為他採取一些補救行動和措施。

馬克斯說，厄文必須接受輔導，與一些反仇恨及社區猶太領袖坐下來談談，然後球隊會評估他是否適合回到球場。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1111105