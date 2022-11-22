勇士本季客場首勝剛到手 主力輪休慘敗鵜鶘45分[影]

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（中央社紐奧良21日綜合外電報導）昨天才剛拿下本季客場首勝的勇士，今天讓包括浪花兄弟在內的主力輪休，結果以83比128慘敗給鵜鶘。

美國職籃NBA金州勇士連兩天在客場作戰，昨天他們擊敗休士頓火箭，在歷經開季客場8連敗後，終於拿下1場客場的勝利。今天勇士繼續在客場作戰，挑戰的是紐奧良鵜鶘。

今天這場對鵜鶘的比賽，勇士讓包括柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、魏金斯（Andrew Wiggins）等人輪休，他們整場比賽都沒有上場。

湯普森昨天大發神威，砍進10記三分球，一共轟下41分，但他今天輪休，已是意料中的事。因為湯普森歷經阿基里斯腱、膝蓋等重大傷勢，在1月傷癒歸隊後，就一直沒有在連兩天進行的比賽中上場。

昨天有33分、15助攻的柯瑞，今天因為右手肘疼痛而缺陣。葛林（Draymond Green）則因下背部傷勢治療而高掛免戰牌。

今天勇士的先發5人中，只有盧尼（Kevon Looney）是平時的先發主力。

鵜鶘殷格拉姆（Brandon Ingram）今天攻下全場最高34分，從板凳出發的葛理翰（Devonte Graham）貢獻19分，麥卡倫（CJ McCollum）挹注15分，瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）有10分、13籃板的「雙十」成績，阿瓦拉多（Jose Alvarado）也進帳10分。

勇士此役得分最多的是浦爾（Jordan Poole），他全場攻下26分。庫明加（Jonathan Kuminga）為球隊挹注18分，格林（JaMychal Green）、穆迪（Moses Moody）皆獲10分。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1111122