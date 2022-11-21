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湯普森砍10記三分球轟41分 勇士奪本季客場首勝[影]

2022/11/21 15:34（11/21 15:50 更新）
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美國職籃NBA金州勇士的湯普森（中）20日砍進10記三分球，一共轟下41分，球隊在他帶領下，以127比120擊敗火箭，收下本季在客場的首勝。（圖取自twitter.com/warriors）
美國職籃NBA金州勇士的湯普森（中）20日砍進10記三分球，一共轟下41分，球隊在他帶領下，以127比120擊敗火箭，收下本季在客場的首勝。（圖取自twitter.com/warriors）
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（中央社休士頓20日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士的湯普森今天砍進10記三分球，一共轟下41分，球隊在他帶領下，以127比120擊敗火箭，收下本季在客場的首勝。

勇士今天在客場挑戰休士頓火箭，浪花兄弟聯手出擊，柯瑞（Stephen Curry）攻下33分、送出15次助攻。開季表現有失水準的湯普森（Klay Thompson）則是在三分線外火力全開，今天他包括三分球13投10中在內，23次出手命中14球，轟下全場最高41分。

勇士今天全隊投進24個三分球，湯普森一個人就砍進10記三分彈；勇士首節狂砍40分，其中有一半是湯普森攻下。

目前在西區墊底的火箭，上半場打完後，還一度握有4分領先，但柯瑞在第3節攻下16分，幫助勇士要回領先。

末節火箭一度領先1分，但柯瑞、湯普森先後砍進三分球，讓勇士將比分超前，最終以7分險勝。

勇士開季在客場連輸8場後，今天終於在客場獲勝，目前他們的戰績8勝9敗，在西區暫列第11名。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1111121

#湯普森
#勇士
#NBA
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