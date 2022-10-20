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威廉森強勢回歸 首戰砍下25分率鵜鶘痛宰籃網[影]

2022/10/20 14:13（10/20 14:23 更新）
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美國職籃NBA紐奧良鵜鶘球星威廉森19日在新球季首戰繳出25分9籃板3助攻，率隊在客場以130比108大勝布魯克林籃網。（圖取自twitter.com/NBA）
美國職籃NBA紐奧良鵜鶘球星威廉森19日在新球季首戰繳出25分9籃板3助攻，率隊在客場以130比108大勝布魯克林籃網。（圖取自twitter.com/NBA）
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（中央社紐約19日綜合外電報導）美國職籃NBA紐奧良鵜鶘球星威廉森（Zion Williamson）今天在新球季首戰繳出25分9籃板3助攻，率隊在客場以130比108大勝布魯克林籃網。

法新社報導，歷經超過17個月養傷復健，威廉森今天砍下25分，隊友殷格拉姆（Brandon Ingram）17投10中，繳出全隊最高28分。

鵜鶘首節火力全開，以32比14取得大幅領先，第2節籃網設法追趕，在上半場結束前將差距縮小至落後8分，鵜鶘下半場再度發起猛烈攻勢，第3節灌進40分，奠定勝基，最終以22分之差獲勝。

籃網方面，杜蘭特（Kevin Durant）攻下全場最高32分，並送出3籃板2助攻，光是上半場就貢獻出21分。隊友厄文（Kyrie Irving）19投6中僅得15分，西蒙斯（Ben Simmons）6犯退場前繳出4分5籃板5助攻。

鵜鶘教頭葛林（Willie Green）談到威廉森時說：「他非常興奮。」威廉森是2019年的選秀狀元，22歲的他去年賽季因右腳傷勢整季報銷。

葛林說，威廉森必須付出很多努力才能走到今天，鵜鶘和整個NBA都以他為榮。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1111020

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