NBA柯瑞33分7助攻 勇士開季首戰輕取湖人[影]

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NBA衛冕軍勇士18日在柯瑞（前）轟下33分、送出7次助攻的帶領下，最終以123比109擊敗湖人，在本季首戰收下勝利。（圖取自twitter.com/warriors）

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（中央社舊金山18日綜合外電報導）NBA衛冕軍勇士今天一路領先，在柯瑞轟下33分、送出7次助攻的帶領下，第3節一度領先近30分，最終以123比109擊敗湖人，在他們本季的首戰收下勝利。

今天美國職籃NBA開幕日的壓軸好戲，是由金州勇士在主場迎戰洛杉磯湖人。勇士上季擊敗波士頓塞爾蒂克拿下總冠軍，今天他們在賽前頒發冠軍戒指，並在球場升起冠軍錦旗，當家球星柯瑞（Stephen Curry）在致詞時發下豪語，要在本季再度奪冠。

開季前在訓練中朝隊友普爾（Jordan Poole）出拳而引發軒然大波的勇士老將葛林（Draymond Green），此役仍舊先發出賽。傳在湖人前景堪憂的衛斯布魯克（Russell Westbrook）今天也先發上陣，與本季加盟的貝佛利（Patrick Beverley）搭檔。

這場比賽開打後，勇士取得領先，湖人在戴維斯（Anthony Davis）完成一次3分打後，以22比22扳平；但勇士靠季前與球隊簽下4年1.4億美元合約續留的普爾攻下8分帶領，在首節以25比22領先。

次節勇士在柯瑞砍進一記三分球後，一度領先達10分，衛斯布魯克雖連下4分率湖人追近，但在普爾助攻讓柯瑞完成3分打後，勇士又以49比37握有兩位數領先。勇士在柯瑞單節進帳12分、最多領先14分的情況下，在上半場打完以59比52稍將領先拉開。

下半場開打，勇士在柯瑞連飆兩記三分球，及盧尼（Kevon Looney）籃下補進，魏斯曼（James Wiseman）也在籃下放進兩分後，拉出一波21比2攻勢，一度以91比64領先達27分，並前3節打完後，以91比71大幅領先湖人20分。

末節，湖人幾次將落後縮小，但魏金斯（Andrew Wiggins）、柯瑞的三分球讓勇士擋住湖人的反撲，最終以14分之多收下勝利。

柯瑞此役攻下全場最高33分，以4年1.09億美元合約續留的魏金斯攻下20分，湯普森（Klay Thompson）和從板凳出發的普爾分別獲得18分、12分。

湖人在總教練郝姆（Darvin Ham）掌兵符後的首場例行賽吞下敗仗，陣中的詹姆斯（LeBron James）有31分、14籃板、8助攻的全方位表現，戴維斯攻下全隊次高的27分，衛斯布魯克有19分、11籃板的「雙十」成績，替補的能恩（Kendrick Nunn）則進帳13分。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1111019