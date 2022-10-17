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NBA新賽季18日開打 勇士拚衛冕鎖定9年來第5冠

2022/10/17 16:17（10/17 16:54 更新）
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NBA新賽季18日展開，金州勇士由當家球星柯瑞（前左）領軍，挑戰拿下2015年來第5個NBA總冠軍頭銜；不過，金州勇士正因葛林（背號23號）與普爾爆發衝突而烏雲罩頂。（圖取自facebook.com/warriors）
NBA新賽季18日展開，金州勇士由當家球星柯瑞（前左）領軍，挑戰拿下2015年來第5個NBA總冠軍頭銜；不過，金州勇士正因葛林（背號23號）與普爾爆發衝突而烏雲罩頂。（圖取自facebook.com/warriors）
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（中央社洛杉磯17日綜合外電報導）美國職籃NBA經歷多年來最動盪多事的一次休賽期後，新賽季將於18日展開，金州勇士將挑戰拿下自2015年以來第5個NBA總冠軍頭銜。

法新社報導，金州勇士6月擊敗波士頓塞爾蒂克，拿下「柯瑞（Stephen Curry）時代」的第4座、隊史第7座總冠軍，重回籃壇巔峰寶座。

金州勇士的新賽季第一場比賽將於18日在主場對上洛杉磯湖人。新賽季首日的另一場比賽將由塞爾蒂克在主場迎戰費城76人。

不過，金州勇士正因為隊內爆發衝突而烏雲罩頂。本月稍早有影片流出，後衛明星球員葛林（Draymond Green）在訓練時朝隊友普爾（Jordan Poole）揮拳。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）表示，這場衝突是他擔任總教練以來最大危機，在爆發練習衝突後，讓球隊再次團結成為他的優先要務。

勇士當家球星柯瑞則協助扮演兩名隊友的和事佬。他說，「化解這種情況的方式很重要。」（譯者：戴雅真/核稿：嚴思祺）1111017

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