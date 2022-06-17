NBA總冠軍賽勇士克服傷兵潮第7度封王 柯瑞激動落淚：我以全隊為榮[影]

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（中央社波士頓16日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士今天擊敗波士頓塞爾蒂克，抱回隊史第7座總冠軍，主將柯瑞（Stephen Curry）贏得生涯第4枚冠軍戒，賽後激動落淚。

柯瑞今天轟下34分，助勇士103比90客場擊敗波士頓塞爾蒂克，以系列賽4勝2敗戰績封王，近8年第4度率領勇士抱回總冠軍。

勇士賽後推文說：「說好不哭，好吧，我們還是哭了。」影片中可見柯瑞賽後坐在地上，激動不已。

柯瑞賽後受訪喜極而泣說：「我以全隊為榮，比賽就是這樣。本季一開始沒人看好我們會在這裡，除了場上這些隊友。」

這對勇士來說是華麗回歸，勇士前兩季飽受傷兵之苦，甚至連季後賽都打不進。

柯瑞說：「我們先前距離目標超遠。我們因為傷勢跌到谷底，前方漫漫長路，試圖用對的舉措和對的人補強。你永遠不能將此視為理所當然，因為永遠不知道何時能回到這裡。回到這裡達成目標，就像贏得全世界。」

2009年勇士在選秀會第1輪第7順位將柯瑞選入後，他在生涯至今的13個球季獲得無數榮耀，獨缺總冠軍賽最有價值球員（MVP）肯定，今天終於得償所望。

柯瑞被問到這項殊榮對他的意義時說：「這代表我們贏了，代表我們抓住機會回到這裡。」

「我聽到所有人的討論，大家七嘴八舌，但到頭來，重點在於我們場上表現。不必用說的，只管去做。這就是意義所在。」（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1110617