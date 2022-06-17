柯瑞率勇士擊倒塞爾蒂克 近8季4度奪冠[影]

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美國職籃NBA金州勇士16日靠柯瑞轟下34分，以103比90客場擊敗波士頓塞爾蒂克，並以系列賽4比2的成績拿下本季的總冠軍。（圖取自twitter.com/NBA）

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（中央社波士頓16日綜合外電報導）勇士今天在柯瑞轟下並列全場最高34分的帶領下，以103比90擊敗塞爾蒂克，拿下「柯瑞時代」的第4座、隊史第7座總冠軍。

7戰4勝制的美國職籃NBA總冠軍賽，金州勇士今天帶著3比2的「聽牌」優勢，到波士頓塞爾蒂克主場作客。

這場總冠軍賽的第6戰，塞爾蒂克打出14比2開局，瞬間取得兩位數領先，但勇士先靠柯瑞（Stephen Curry）砍進的3分球，以24比22超前，接著再靠浦爾（Jordan Poole）飆進大號三分球追加領先分數，靠著這波11比0攻勢，勇士首節以27比22領先。

次節勇士再打出10比0開局，以37比22反倒領先達兩位數，塞爾蒂克此時回敬一波7比0攻勢，將落後縮小到個位數，但勇士靠著嚴防讓塞爾蒂克失誤連連，並趁機拉出14比4猛攻，再將分差擴大到雙位數，上半場在柯瑞、湯普森（Klay Thompson）皆攻下12分，浦爾（Jordan Poole）、魏金斯（Andrew Wiggins）分別拿下11分、10分的情況下，以54比39領先塞爾蒂克15分。

兩隊易籃再戰，勇士在柯瑞砍進一記大號三分球後，以72比50領先超過20分，但塞爾蒂克逐漸收復失土，第3節末段打出16比4反撲，並在霍福德（Al Horford）的「3分打」後，將落後縮小到個位數的9分，但勇士3節打完仍以76比66握有兩位數領先。

末節塞爾蒂克急欲追分，但失誤過多無力將比數超前，最終勇士13分之多拿下「關門」的一勝，順利拿下本季的總冠軍。

柯瑞此役攻下並列全場最高的34分，魏金斯貢獻了18分，浦爾、湯普森分別攻下15分、12分，葛林（Draymond Green）有12分12籃板的「雙十」表現。

塞爾蒂克的布朗（Jaylen Brown）同樣攻下全場最高34分，霍福德有19分、14籃板的「雙十」成績，塔特姆（Jayson Tatum）進帳13分，威廉斯三世（Robert Williams III）則有10分進帳。

勇士最近8個球季有6次闖進總冠軍賽，連同今天拿下的總冠軍，已經奪得4座總冠軍，同時這也是隊史上第7座總冠軍金盃。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110617