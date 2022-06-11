柯瑞NBA總冠軍賽第4戰飆43分 隊友盛讚神勇表現

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（中央社波士頓10日綜合外電報導）美國職籃NBA球星柯瑞今天飆出43分、10籃板，幫助金州勇士以107比97擊敗波士頓塞爾蒂克，在7戰4勝制總冠軍賽扳成2比2平手，讓勇士全隊上下都盛讚他的神勇表現。

柯瑞（Stephen Curry）在總冠軍賽第4戰砍下43分，許多球員都認為自己見證到這位勇士超級球星締造出他們所有人之中的最偉大表現。

柯瑞是NBA史上三分球命中數最多的球員，他今天三分球14投7中，這也是他生涯第2次在NBA總冠軍賽繳出單場至少40分的表現。

勇士球星湯普森（Klay Thompson）賽後談到柯瑞，稱讚說這可能是他在總冠軍賽的最佳表現，「這幾乎是一場必須獲勝的比賽，他上場並如同過去一樣高效率投籃，更搶下10籃板」。

柯瑞的隊友葛林（Draymond Green）也說：「他帶領著我們決心奪下勝利，挺身而出展現了為何他是有史以來最好的球員之一…太不可思議了。」

洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）則在推特發文 ：「大廚（柯瑞的綽號）瘋了！」費城76人隊的恩比德（Joel Embiid）也說：「驚人的表現。」（譯者：陳彥鈞）1110611