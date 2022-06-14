魏金斯不再養生 勁爆演出成NBA勇士爭冠一大利器

（中央社舊金山13日綜合外電報導）過去被戲稱打「養生籃球」的魏金斯，這次總冠軍賽頻有撕裂對手防線的切入，或強悍擋下對手的激情演出，不時在籃下的爆扣更讓人看得血脈賁張，他適時的「覺醒」，洗刷始終跟著自己的臭名，更成了勇士爭冠的利器。

美國職籃NBA金州勇士頭號球星柯瑞（Stephen Curry）今天遭波士頓塞爾蒂克嚴加看管，雖仍有16分進帳，但22次出手僅命中7球，招牌的三分球更是9投全部落空。

所幸魏金斯（Andrew Wiggins）攻下全隊最高26分，抓下全場最高13個籃板，並有2助攻、2抄截、1阻攻的表現，讓勇士最終還是以104比94擊退綠衫軍，在7戰4勝制的總冠軍賽拿下重要的1勝，目前以3比2握有「聽牌」優勢。

魏金斯2014年被克里夫蘭騎士在選秀會上以狀元籤帶進NBA後，隨即被交易到明尼蘇達灰狼。身為選秀狀元的他，2015年拿下年度最佳新秀獎，並入選年度最佳新秀第1隊，但他於灰狼期間僅在2017-18球季打進季後賽。

27歲的魏金斯，過去最為人詬病的，就是他在比賽中的態度始終不夠積極的樣子，他被戲稱雖然平均每場比賽都能有15分左右的進帳，不過一旦「業績」達標，在場上就會開始打起「養生籃球」，曾在灰狼和他同隊的「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）就曾公開表示，灰狼陣中最有天賦的球員是魏金斯，但最努力打球的是他自己，暗諷魏金斯在場上始終沒有卯足全力。

在灰狼待了6個球季後，魏金斯2019-20球季轉到勇士，他的表現逐漸獲得認同，並在本季首度獲選參加明星賽。這個球季，過去能投籃就不切入的魏金斯，更願意往籃下進攻，防守上也願意付出更多精力，稍稍讓人看出他對比賽態度的改變。

本季的例行賽，魏金斯平均每場比賽可獲17.2分、4.5籃板、2.2助攻，季後賽則是每戰可拿下16分、7.3籃板、1.7助攻，並有1阻攻、0.9抄截的成績。

單看總冠軍賽的數據，魏金斯5場比賽下來，平均上場38.4分鐘，可攻下18.4分，抓下9.4個籃板，送出1.6次助攻，並有1.2次阻攻、1.2次抄截的演出。

對於開始受到關注一事，魏金斯在總冠軍賽期間受訪時表示，過去在灰狼不論拿多少分，或做了什麼特別的事，都會因為球隊一直在輸球，而沒有人會去在乎，但在勇士讓他有更大的舞台可以發揮，也能獲得更多的關注，他說：「在（勇士）這支常勝軍中做到那些，你很容易獲得人們的讚賞。」

談到加盟勇士後，外界對他的看法逐漸有所改變，魏金斯表示，那（指外界認為他不積極）其實很困擾他，他真的想要改變外界對他的觀點，但他永遠不會在媒體上說什麼，他說：「我只想努力打球，如果那些就是你們對我的看法，那就隨它去吧。」

魏金斯也強調說：「我一向都是有競爭力的人，也渴望能贏球，這一點永遠不該受到質疑。」（譯者：李晉緯/核稿：陳正健）1110614