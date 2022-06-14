更多編輯台推薦新聞：
烏東軍隊舉行戰時婚禮 新娘著迷彩褲完成終身大事
國際

烏東軍隊舉行戰時婚禮 新娘著迷彩褲完成終身大事

黃文擇病逝》八音才子獨立演出布袋戲上千角色 為素還真發聲30年
文化

黃文擇病逝》八音才子獨立演出布袋戲上千角色 為素還真發聲30年

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看
生活

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
NBA
新聞專題
NBA1/300

NBA總冠軍賽MVP 賭盤最看好柯瑞

2022/6/14 09:17（6/14 09:29 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
NBA勇士頭號球星柯瑞（前）是總冠軍賽MVP最看好的候選人。（圖取自twitter.com/warriors）
NBA勇士頭號球星柯瑞（前）是總冠軍賽MVP最看好的候選人。（圖取自twitter.com/warriors）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社舊金山13日綜合外電報導）美國職籃NBA勇士頭號球星柯瑞在總冠軍賽第4戰轟下43分，率隊擊敗塞爾蒂克，並以系列賽2比2扳平戰局，讓他成為總冠軍賽MVP最看好的候選人。

根據運彩公司DraftKings、運動博弈網站FanDuel開出的賭盤，最被看好拿下NBA總冠軍賽最有價值球員（MVP）的就是金州勇士的柯瑞（Stephen Curry），緊追在後的是波士頓塞爾蒂克的塔特姆（Jayson Tatum）。

在勇士輸掉總冠軍賽第3戰後，柯瑞原本沒那麼被看好，但在第4戰包括砍進7個三分球在內，26投14中拿下43分，讓勇士重獲主場優勢，他很快又成為最被看好的球員。

根據另一家博彩公司BetMGM開出的盤口，柯瑞也是最被看好能奪得總冠軍賽MVP的球員。

身高6呎2吋的後衛柯瑞在總冠軍賽表現出色，平均每場比賽可獲34.3分、6.3籃板、3.8助攻，整體投籃命中率達5成，三分球命中率也有4成9。

根據DraftKings的說法，可望拿下總冠軍賽MVP前5名球員中，柯瑞是唯一的勇士球員，其他被看好的程度排在前5的球員包括塞爾蒂克的塔特姆、布朗（Jaylen Brown）、史瑪特（Marcus Smart）、霍福德（Al Horford）。勇士的魏金斯（Andrew Wiggins）、湯普森（Klay Thompson）並列第6，威廉斯三世（Robert Williams III）、懷特（Derrick White）並列第7名。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1110614

延伸閱讀
柯瑞生活規律帶來好表現 柯爾：像極了費德瑞柯瑞NBA總冠軍賽第4戰飆43分 隊友盛讚神勇表現比賽回顧》NBA總冠軍賽第4戰柯瑞飆43分 勇士扳平塞爾蒂克比賽回顧》塞爾蒂克3俠聯手 NBA總冠軍賽2比1領先勇士比賽回顧》柯瑞29分波爾復活 勇士總冠軍賽扳平塞爾蒂克比賽回顧》塞爾蒂克末節三分彈如雨下 NBA總冠軍賽首戰逆轉勇士
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀