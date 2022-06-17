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近8季6度爭冠4次稱王 NBA勇士王朝浮現

2022/6/17 13:20
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（中央社波士頓16日綜合外電報導）勇士今天擊敗塞爾蒂克拿下本季的總冠軍，近8季6度爭冠，當中有4次稱王，成為近代最成功的球隊，也讓NBA的「勇士王朝」浮現。

美國職籃NBA金州勇士今天在柯瑞（Stephen Curry）砍進並列全場最高34分的帶領下，以103比90獲勝，並以總冠軍賽4勝2負的成績，成功拿下本季的總冠軍。

在NBA歷史上，塞爾蒂克與洛杉磯湖人（含前身）隊史都曾17次奪得總冠軍，並列史上第1。在今天奪冠之前，勇士（含前身）和芝加哥公牛在隊史上都曾拿下6次總冠軍，兩隊並列史上第3；但今天捧起總冠軍金盃，勇士隊史7度稱王，成功超越公牛，以7冠獨居史上第3。

過去公牛在「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）、「天下第2人」皮朋（Scottie Pippen）的聯手之下，曾兩度締造3連霸，一共拿下6座總冠軍，建立起「公牛王朝」，成為一代強權的代表性球隊。

勇士2014-15球季在「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）與湯普森（Klay Thompson）帶領下，以4比2擊敗由「詹皇」詹姆斯（LeBron James）率領的克里夫蘭騎士，拿下球隊睽違40年的總冠軍金盃。

2016-17、2017-18兩季，在杜蘭特（Kevin Durant）與「浪花兄弟」聯手下，勇士成功衛冕，完成2連霸。

這個球季，柯瑞展現一爭總冠軍賽最有價值球員（FMVP）的決心，一肩扛起球隊，率隊克服總冠軍系列賽0比1、1比2的劣勢，兩度扭轉戰局，後來居上奪得總冠軍。

勇士隊史7度奪冠超越公牛，也曾在2016年以73勝打破公牛1995-96球季創下的單季72勝聯盟最佳紀錄，加上他們以猛烈的三分球改變NBA生態的球風，頗有「接班」公牛，建立起「勇士王朝」的味道。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110617

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