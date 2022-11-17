NBA柯瑞狂飆50分寫新猷 勇士仍不敵太陽吞客場8連敗[影]

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（中央社鳳凰城16日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）今晚狂飆本季個人新高50分，仍不足以力挽狂瀾，勇士終場以119比130敗給鳳凰城太陽，苦吞客場8連敗。

美聯社報導，太陽今天靠潘恩（Cameron Payne）砍下生涯新高29分及隊友布克（Devin Booker）繳出27分，輕取客場1勝難求的勇士。

潘恩今晚頂替腳傷未癒的保羅（Chris Paul）上場，17投9中攻下全隊最高29分，包括三分球10投6中。

太陽以103比89領先進入第4節。勇士努力縮小分差，一度追至落後8分，但也僅只於此。李伊（Damion Lee）對老東家連續投進三分球，讓太陽輕鬆領先。

太陽此役三分球40投21中，命中率高達52.5%。布里吉斯（Mikal Bridges）貢獻23分，三分球8投5中。

勇士當家射手湯普森（Klay Thompson）此役17投6中，僅拿到19分。

8屆明星球員柯瑞今晚28投17中，三分球11投7中，一人狂轟50分，可惜獨木難支，最終不敵多點開花的太陽，以11分之差吞敗。衛冕軍勇士目前戰績6勝9敗。（譯者：劉文瑜/核稿：徐崇哲）1111117