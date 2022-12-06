徐子恩投打俱佳 徐生明少棒壽天將冠軍留在高雄

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2022年第10屆徐生明盃國際少棒錦標賽6日進行最後一天賽程，高雄壽天（圖）冠軍戰以14比3擊敗桃園龜山，將冠軍留在高雄。（徐生明棒球發展協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年12月6日

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（中央社記者謝靜雯台北6日電）第10屆徐生明國際少棒錦標賽落幕，高雄壽天「那瑪夏英雄」徐子恩投打俱佳，4強率隊擊敗韓國大邱Lions俱樂部，冠軍戰再擊敗龜山奪冠，拿下投手、打點、功勞獎，他的偶像是中信兄弟王威晨。

第10屆徐生明國際少棒賽在高雄登場，今天最後一天賽程，高雄壽天4強與韓國大邱Lions俱樂部交手，壽天好手徐子恩單場敲2安、貢獻2分打點，後援投3.2局飆出5次三振，率隊以8比1拿勝、晉級冠軍戰。

壽天冠軍戰與桃園龜山交手，徐子恩再當功臣，單場2安、貢獻3分打點，率隊以14比3擊敗龜山，將冠軍留在高雄。

壽天拿下冠軍、個人獎項也豐收，林永祥、黃冠捷分別拿下打擊獎第1名及第3名，徐子恩拿下打點獎、投手獎和功勞獎，朱以勒獲得美技獎，總教練鄭乃介獲得教練獎，總共抱回7項大獎。

徐子恩說，4強對上韓國就是想要贏，過去沒有拿過個人獎，這次比賽一口氣拿下3個獎項很開心也很意外。

徐子恩因為哥哥徐雷恩打球，所以也跟著打棒球，雖然練球很辛苦，但他還是希望以後能加入職棒，最欣賞中信兄弟王威晨，「因為他守備很好」。（編輯：張芷瑄）1111206