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阿根廷世界盃4強戰不曾吞敗 克羅埃西亞再拚進決賽

2022/12/13 13:37（12/13 14:00 更新）
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2022卡達世界盃已進入4強對決，14日凌晨3時將由上屆亞軍的克羅埃西亞，強碰南美強權阿根廷。圖左為阿根廷球星梅西，圖右為克羅埃西亞球星莫德里奇。（美聯社）
2022卡達世界盃已進入4強對決，14日凌晨3時將由上屆亞軍的克羅埃西亞，強碰南美強權阿根廷。圖左為阿根廷球星梅西，圖右為克羅埃西亞球星莫德里奇。（美聯社）
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（中央社記者龍柏安台北13日電）2022卡達世界盃已進入4強對決，明天凌晨3時將由上屆亞軍的克羅埃西亞，強碰南美強權阿根廷，「格子軍團」將力拚自2002年巴西後，首支連兩屆晉級世界盃決賽的球隊。

另一方面，本屆世界盃將是阿根廷王牌梅西（Lionel Messi）在世界盃的最後一舞，對阿根廷來說，他們過去在世界盃4強戰中從未落敗，5次打進4強，全部晉級決賽。

阿根廷最近一次打進世界盃決賽是2014年巴西世界盃，當時他們4強面對荷蘭，雙方歷經正規賽與延長賽「加班」後仍以0比0踢平，靠著12碼PK大戰以4比2淘汰對手，隊史第5度挺進決賽。

克羅埃西亞則堪稱近代世界盃傳奇，他們連續兩屆世界盃在淘汰賽階段，從未在正規賽拿下任何一場勝利，上屆靠著兩次PK大戰與一次延長賽，硬是打進了壓軸決賽，本屆他們幾乎複製上屆賽況，接連透過PK大戰淘汰日本與巴西，再次挺進4強。

「格子軍團」的確不是省油的燈，他們在過去11次面對阿根廷從未吞敗，若他們能夠再次闖進決賽，將成為賽史自義大利、巴西、荷蘭與德國（西德）之後，第5支連兩屆闖進決賽的球隊。

不過克羅埃西亞想要開創歷史，前提是要能壓制阿根廷的火力，這支南美勁旅在本屆世界盃近4場比賽至少都踢進2球，僅小組預賽首戰爆冷以1比2不敵沙烏地阿拉伯，且他們在近14場比賽都有進球紀錄。（編輯：屈享平）1111213

阿根廷將在2022卡達世界盃足球賽4強對上克羅埃西亞。（中央社）
阿根廷將在2022卡達世界盃足球賽4強對上克羅埃西亞。（中央社）
#世界盃
#克羅埃西亞
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