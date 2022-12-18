2026年將辦世足 冰球王國加拿大提早瘋足球

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（中央社記者程愛芬溫哥華18日專電）美國、加拿大和墨西哥2026年將共同主辦世界盃足球賽，首辦世界盃的加拿大挑戰正要開始，但全民瘋足球的氣氛已開始凝聚，冰球王國要向世人證明他們也可以是足球國家。

加拿大僅有2次參與世界盃的紀錄，第一次在1986年，當年在3場比賽中以零入球和3連敗告終。2022年加拿大男子國家足球隊在中北美加勒比海賽區（CONCACAF）外圍賽中以前所未有的不敗戰績創造歷史，二度進入世界盃。

雖然這次仍以3連敗收場，但本屆加拿大表現出色、雖敗猶榮。著名球星戴維斯（Alphonso Davies）面對上屆亞軍克羅埃西亞更在開賽68秒就破網，寫下本屆最速進球紀錄，也成為加拿大在世界盃足球賽中攻進的第一球。

加拿大男子足球一直在世界排名百位之外，目前的總教練赫德曼（John Herdman）2018年起一路拉升加拿大至世界排名第41。他表示，這一次加拿大從外圍賽中脫穎而出擠進世界盃，沒有遭受真正的挫敗，因為中北美加勒比海賽區另一支晉級的隊伍是美國，美國最終也只晉級16強。

想要在2026世界盃拿下更好的成績，需要受到一點教訓。他說：「加拿大在這次首戰對陣比利時之前，男子隊已經有十幾年沒有和國際足聯世界排名前10的球隊交手過。我們必須參加大型賽事，與世界一流的足球國家比賽，感受面對這些優秀球員的壓力是什麼感覺。」

他欣慰的是，加拿大在這屆世界盃中展現的球技水平，已經獲得不少專業球評的讚揚。「這為下一個4年奠定了基礎。」

回到加拿大的球員被視為偶像。最著名的戴維斯馬不停蹄接受許多足球俱樂部邀約，分享他由一介難民站上世界足球舞台的經歷。

剛滿22歲的戴維斯出生於迦納的難民營，雙親都是因賴比瑞亞內戰而流離失所的難民，他5歲時全家移民加拿大安大略省的溫莎市，14歲進入美國大聯盟足球（MLS）溫哥華白浪隊的青訓系統，逐漸展現傲人的天賦。

另一名足球新星華特曼（Joel Waterman）這星期回到卑詩省的高中母校也受到熱烈歡迎。他對學弟妹說：「你不可能知道通往成功的道路會是什麼樣子，但可以知道的是，築夢踏實就能實現。」

卑詩省SR足球俱樂部總經理李曉光對中央社表示：「這一次加拿大在世界盃的表現，乃至接下來要主辦世界盃的氛圍，勢必推高加拿大人愛好足球的熱度，尤其對年輕的孩子來說，不見得一定要打冰球或籃球，踢足球也是一件很酷的事情。」

在世界盃比賽期間，李曉光不時鼓勵孩子多看球，他說：「我鼓勵孩子多認識球員，把好的球員視為偶像是好的，可以激勵自己前進。看比賽不見得一定要學多少足下功夫，透過比賽激發出內心的興奮與熱情，為自己喜愛的球隊或球員加油，就是一種動力。」

年僅9歲的陳以安5歲就開始學踢足球，如今一週5天有足球課，他對中央社說：「以後我想當一名出色的守門員，如果能參加奧運，那就太棒了。」

李曉光說，小小足球員人數不斷攀升，為加拿大足球界添生力軍，目前加拿大青年足球員人數已逼近80萬人，加拿大超級足球聯賽（Canadian Premier League）於2019年啟動，填補了過去職業足球的空白。

不只男足職業化已展開，日前加拿大女子國家隊的幾名主力隊員宣布2025年起將推出國內職業女子聯賽，讓更多在海外踢球的優秀加拿大球員能回國發展。

至於加拿大的足球奧運夢可能實現嗎？李曉光說：「別忘了加拿大的女足可是世界領頭羊呢，在上屆東京奧運奪下冠軍。男子足球要出頭不是沒有先天土壤。」

2026年由美加墨三國聯合主辦世界上收視率最高的體育賽事，其中加拿大的比賽場地會在多倫多的BMO球場和溫哥華的卑詩體育館（BC Place）。預料溫哥華卑詩體育場館將肩負起2026年世界盃在加拿大的開幕典禮和開幕戰的重責大任，場館可容納約5萬5000人，基礎設施已經相當完善，僅小幅升級即可。

不過卑詩省歡迎溫哥華成為主辦城市之一，當局已經撥款約2.5億加元（約新台幣56.5億元）推廣和籌辦世界盃，預料世界盃為卑詩省創造的5年旅遊收益至少10億加元（約新台幣226億元）。

多倫多BMO球場將為世界盃進行「變臉工程」，大翻新後的座位數可達4萬5000個，整個體育場區設計為國家足球訓練基地，因此還會有一個3萬8000平方英尺（約3530平方公尺）的訓練場。

屆時兩大城市將舉辦一個月的大型「FIFA（國際足球總會）球迷節」，類似2010年溫哥華冬奧期間舉辦的Live City派對活動。

儘管還有4年，但加拿大人的心情如總理杜魯道（Justin Trudeau）所形容的：「這是加拿大史上首度主辦世界盃，我迫不急待等著看比賽了。」（編輯：馮昭）1111218