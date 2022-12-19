陳睦衡富邦U18登板飆145公里 想追上林鉑濬

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（中央社記者謝靜雯新北19日電）新北藍（穀保）陳睦衡今天富邦U18後援登板飆速，投1局飆145公里，幫助球隊守住勝利。陳睦衡再回到投手丘也希望能二刀發展，想追上有革命情感的鶯歌工商二刀好手林鉑濬。

2022年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，新北藍隊今天與嘉義市隊交手，新北藍比賽前半段取得大幅領先，高二陳睦衡5局登板後援，連飆3次三振，替球隊守住勝利，投1局無失分，飆出生涯最速145公里，球隊終場以12比0、5局拿勝。

新北藍隊總教練周宗志表示，陳睦衡本來就是球速不錯的投手，隊內賽有測到144、145公里，正式比賽比較少登板，因為還須兼任野手，之前黑豹旗棒球賽許子謙受傷沒有報名，陳睦衡須負擔比較多二壘的守備，所以比較少登板。

周宗志評價陳睦衡今天登板發揮在水準之內，投球穩定性不錯，但目前投張力大的比賽機會比較少，這次比賽的任務，可能在複決賽比較有張力的局面、分數比較接近時，會讓陳睦衡上場磨鍊看看。

陳睦衡透露，自己黑豹旗僅投了一個人次，知道此次教練團對他的安排，高張力局面登板，他也自信喊話「沒有害怕」，還笑說今天有偷偷催球速，因為想要突破。

陳睦衡國中就是投手，曾因傷休息一年，國三回到投手丘丟完手又開始痛，進到穀保後教練團讓他完整休息，學會與傷共存，透過加強肌肉和關節活動度輔助。

陳睦衡與目前就讀鶯歌工商的U18世界盃國手林鉑濬交情好，兩人少棒、青少棒都有在聯隊當過隊友，算有革命情感，「我們守備位置差不多，但他現在已經很厲害了，我想要追上他，兩個人一起進步。」

職棒是陳睦衡的目標，但他認為球速145公里還不夠，想要挑戰職棒，要變強的地方還有很多。（編輯：管中維）1111219