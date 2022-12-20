邱鑫一壘安加1失誤奔本壘 富邦U18新北藍晉級

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新北藍隊（穀保）20日在富邦U18棒球邀請賽與南投縣隊交手，陣中快腿邱鑫（圖）敲出中外野方向一壘安打，靠著失誤一口氣跑回本壘得分。新北藍比賽後半段打線升溫，終場以13比0拿勝、晉級8強。中央社記者謝靜雯攝 111年12月20日

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（中央社記者謝靜雯新北20日電）新北藍隊（穀保）今天在富邦U18與南投縣隊交手，陣中快腿邱鑫靠著一壘安打加1失誤直奔本壘，新北藍比賽後半段打線慢慢升溫，終場以13比0拿勝、晉級8強。

2022年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽地主新北藍隊由穀保家商代表參賽，今天在新莊棒球場與南投縣隊交手，兩隊前2局打完都沒有得分。

新北藍隊3局靠著保送、內野安打、保送攻占滿壘，觸身球保送擠回第1分，再靠著滾地球跑回第2分，4局靠著保送、邱鑫內野安打，簡煜恩遭觸身球保送，林佳緯適時安打一棒送回2分，再靠著盜本壘跑回第5分。

新北藍隊5局、6局各添1分，7局攻勢再起，靠著單局5支安打、3次保送，對手1次守備失誤攻下6分大局，其中邱鑫攻勢得分效率佳，敲出中外野方向一壘安打，靠著失誤一口氣跑回本壘得分。

邱鑫本來就是陣中腳程飛快的球員，球探數據邱鑫跑一壘秒數約為4秒10，優於美職大聯盟左打跑一壘平均秒數4秒20，隊友林佳緯曾比喻，「邱鑫跑得比黑豹快」。

邱鑫笑說，今天跑到三壘時有頓一下，但對於腳程很有信心，安全回到本壘沒有問題。被問起腳有沒有變更快，他想了一下表示應該差不多，但認為隊友林盛恩更快，「林盛恩腳比我長」。

邱鑫今天比賽前4個打席吞下3次三振，打出1支內野安打，他表示，前面打擊節奏不是很好，順著感覺調整，慢慢找到好的節奏；今天單場6打數敲出2支安打。

新北藍隊總教練周宗志表示，結束黑豹旗賽事後，受到天氣影響，球隊幾乎都在室內調整，這次比賽開打前只去球場練了一個半小時，前兩場比賽打完，打線方面整體打擊節奏掌握不是很好，好壞球的判別還可以再更好。（編輯：張雅淨）1111220