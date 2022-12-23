張峻瑋富邦U18有突破 7局失1分率隊晉冠軍戰

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（中央社記者謝靜雯新北23日電）新北藍隊（穀保）張峻瑋今天富邦U18先發對新北白隊，開賽跌跌撞撞、後半段回穩，投7局失1分率隊以5比1拿勝、晉級冠軍戰；突破高中先發5局障礙，張峻瑋還希望球速再提升。

2022新北富邦國際城市U18棒球邀請賽4強今天在新莊棒球場舉行，新北藍隊以穀保家商代表參賽，派出投手張峻瑋先發，張峻瑋在預賽20日登板後援飆速，球速將近153公里、為生涯新高。

張峻瑋今天先發前半段狀況有點多，3局過後回穩，總計用96球投完7局，被敲出4支安打，投出6次三振，失掉1分責失分，率隊拿勝晉級冠軍戰。

新北藍隊總教練周宗志對於張峻瑋比賽前半段表現並不滿意，周宗志表示，張峻瑋前3局控球和之前出賽以及牛棚準備時落差有點大，可能前一場出賽速度飆很快，今天先發太想要出力，動作有一點跑掉，3局過後慢慢找回節奏，但對一個好的先發投手來說，這樣的速度有點太慢了。

被問起還是讓張峻瑋投完比賽的考量，周宗志表示，張峻瑋是球隊想要培養的先發投手，今天用球數沒有超過，比賽後半段比數有拉開，才會讓他投完，換局間也有提醒張峻瑋，在放球點還不穩定的時候，可以調整抬腳的高度，等節奏找回來再恢復正常抬腳。

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張峻瑋先前曾表示，高中最長投球局數約在4.2局左右，每次到5局就會開始有點不穩，今天突破高中最長投球局數，但體力還是要加強，投到6局感覺就有點累，但還是想要守住、大家都很想要贏球。

突破了高中最長投球局數，下一步張峻瑋還是想要再突破球速，張峻瑋也是可投可打的好手，他表示，現在偶爾會打擊，也想要二刀發展，但目前應該是比較專注在投球。（編輯：謝雅竹）1111223