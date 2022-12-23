張峻瑋先發飆150公里 富邦U18新北藍拚5連霸

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2022新北富邦國際城市U18棒球邀請賽4強23日在新莊棒球場舉行，新北藍隊張峻瑋（圖）7局好投、飆速150公里，率隊以5比1拿勝、晉冠軍戰，挑戰5連霸。中央社記者謝靜雯攝 111年12月23日

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（中央社記者謝靜雯新北23日電）富邦U18棒球賽4強是「新北內戰」，新北藍隊張峻瑋7局好投、飆速150公里，率隊以5比1拿勝、晉冠軍戰，挑戰5連霸；雖然拿勝晉級，但總教練周宗志仍點出需要檢討改進的地方。

2022新北富邦國際城市U18棒球邀請賽4強今天在新莊棒球場舉行，新北藍隊以穀保家商代表，新北白隊則以鶯歌工商為主體，加入秀峰、崇義球員各1人。

今天前4局打完兩隊1比1僵持不下，5局新北藍隊有攻勢，靠著內野安打、短打推進、邱鑫安打、簡煜恩高飛犧牲打送回追平分，再靠著失誤、劉俊緯三壘打超前比數、盜回本壘，接著林佳緯選到保送，許子謙二壘打替球隊多添1分保險分。

新北藍隊總教練周宗志表示，黑豹旗結束後球隊有休息一下，加上天氣影響，到球場練球的時間不多，幾乎都在室內練習，此次比賽開打後，打擊就一直有點低迷。

周宗志也提到，今天前4局整體不論守備、打擊、跑壘都有點亂，還有比賽過程中記錯出局數的跑壘瑕疵，都是需要再檢討改進的部分，今天剛好5局有掌握攻勢，所以可以順利拿下比賽勝利。

新北藍隊今天由高二投手張峻瑋先發，開賽有點狀況，比賽後半段回穩、找回節奏，總計投7局被敲4支安打，投出6次三振，失掉1分責失分，最快球速150公里，拿下勝投。

張峻瑋過去常出現投到5局就不穩的狀況，今天投球局數突破，他表示隊友蕭齊、黃仲翔同樣都是高二投手，都有辦法投到7局，所以自己也想要突破、挑戰，幫助球隊拿下勝利。（編輯：張芷瑄）1111223