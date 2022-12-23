富邦U18新竹晉冠軍戰 黃郁倫二度挑戰師父周宗志

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2022年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽4強戰，新竹市隊（圖）23日交手高雄市隊，終場竹市以4比3拿勝，成功晉級冠軍戰。圖為竹市隊員圍圈喊話集氣。中央社記者謝靜雯攝 111年12月23日

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（中央社記者謝靜雯新北23日電）富邦U18棒球賽4強新竹市隊今天與高雄市隊交手，新竹市隊朱柏翰後援穩守，率隊以4比3拿勝晉級，冠軍戰將與新北藍隊交手，新竹市隊總教練黃郁倫喊話「二度挑戰師父周宗志」。

2022新北富邦國際城市U18棒球邀請賽4強今天在新莊棒球場舉行，新竹市隊以成德高中代表參賽，今天與普門中學代表的高雄市隊交手。

高雄市隊1局上先馳得點，新竹市1局下靠著接連安打、盜壘、失誤追回2分，再靠著古家年適時安打送回第3分，高雄市2局上追回1分，新竹市2局下靠著保送、盜壘、投手犯規、許瑋麟二壘打替球隊多添1分保險分。

高雄市隊5局追回1分，追分不及、無緣冠軍戰；新竹市隊2019、2020年都曾闖進富邦Ｕ18冠軍戰，但不敵新北藍隊、拿下亞軍，今年再度闖進冠軍戰，將再度碰上以穀保家商代表參賽的新北藍隊。

新竹市隊總教練黃郁倫表示，高雄和新竹球隊狀況其實差不多，這批球員都是從一、二年級開始磨鍊上來的，高雄實力上比新竹市好一點，「但我們凝聚力不差，我也一直鼓勵球員不要放棄，咬住就是五五波。」

黃郁倫表示，今天投手群的關鍵是中繼投手楊博巽、後援投手朱柏翰能壓制對手，打擊方面也調整的不錯，但戰術的配合和穩定性可以再加強。

朱柏翰今天後援投3局被敲1支安打，投出2次三振、1次四壞保送、無失分，球隊拿勝，朱柏翰拿下勝投。

黃郁倫2020年開始帶隊打富邦盃，他和新北藍隊總教練周宗志是師徒關係，他也喊話要「二度叩關師父周宗志」，點出關鍵是投手群要穩住，也提到新北藍隊的投手群成熟度很好。（編輯：屈享平）1111222