黃政惒名字帶媽媽的期許 諸羅山盃策動罕見三殺

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2022年第25屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，25日桃園市華勛國小白隊與苗栗縣烏眉國小楓樹分校交手，華勛白隊游擊手黃政惒（前）策動罕見三殺守備很關鍵，助隊以2比0拿下首勝。（學生棒球聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年12月25日

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（中央社記者謝靜雯台北25日電）諸羅山盃少棒賽今天桃園市華勛國小白隊與苗栗縣烏眉國小楓樹分校交手，華勛白隊游擊手黃政惒策動罕見三殺守備很關鍵，幫助球隊以2比0拿下首勝。

2022年第25屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽23日在嘉義開打，桃園市華勛國小此次分為紫、白兩隊參賽，紫隊為一軍主力，白隊球員分布橫跨2到6年級，以小四球員居多。

華勛白隊今天首戰烏眉（楓樹），華勛白2局下藉著邱韋豪、彭子嘉安打帶起攻勢，隨後再以內野滾地球搶進2分。

華勛白投手採用車輪戰，3任投手沒被敲出任何安打，烏眉在4局上利用2次保送、1失誤攻占滿壘，得分契機大好，結果下一棒擊出游擊飛球先被接殺，接著華勛白隊游擊手黃政惒傳往二壘，二壘手再傳向一壘，攻勢瞬間瓦解。

華勛白游擊手黃政惒演出美技，教練王嘉威坦言有點驚訝，「小四而已、觀念不錯，可以說是超齡演出」。王嘉威表示，球隊沒有球場可以練習，都在水泥地訓練，平時練跑壘比較多，會提醒球員對手可能會怎麼守備，以不同立場來灌輸球員觀念，「剛好兩週前打市內軟式聯賽，一軍紫隊學長也三殺對手。」

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黃政惒提到，當時接球有看一下跑者離壘，因此趕快傳球，這是第一次完成三殺守備。小四的黃政惒今年暑假才轉學至華勛國小打球，之前在社區棒球隊，守備位置有二壘、游擊。

黃政惒表示，最欣賞的球員是中信兄弟內野手江坤宇，希望可以向他學習。黃政惒的名字特殊，尤其「惒」（音同和）字相當少見，他指出，這是媽媽要他用心在球場上，因此名字中加了「心」，爸媽對他打棒球都很支持。（編輯：張雅淨）1111225