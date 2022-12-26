全台首套3D高球模擬器問世 串連建構產業生態系

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（中央社記者鄭鴻達台北26日電）經濟部今天發布以科專計畫支持工研院開發的「高擬真虛實互動模擬系統」技術，成為全台第一個3D高爾夫球模擬器。工研院並將帶頭串連產業界，推動「智慧高球產業聯盟」，以建構智慧高爾夫產業生態系。

經濟部今天發布新聞稿指出，技術處今天舉辦「虛實創新科技領航智慧高球產業聯盟」記者會，展示以科專計畫支持工研院開發的「高擬真虛實互動模擬系統」，並成功應用在台北市網球中心的爵沛高爾夫智慧球館，打造3D虛實融合的高球智慧場域。

技術處說明，工研院也將帶頭推動產業聯盟，邀集國際知名高爾夫球具品牌大廠、台灣的高爾夫球場館服務廠商、資訊系統業以及專業運動賽事轉播商等各大領域業者與高爾夫相關協會響應，盼跨領域串接構建智慧高爾夫產業生態系。

技術處長邱求慧表示，研究機構Research And Markets預測，至2025年，全球運動產值將逼近6000億美元，台灣憑藉資通訊的優勢及運動器材OED與ODM的全球市占率，有足夠條件拓展運動科技版圖。

邱求慧表示，為創造全新市場，技術處支持工研院發展全球技術領先、第一套國產化的「高擬真虛實互動模擬系統」，透過虛擬球場與動態果嶺及互動式數位分身，在室內就能享受如同在真實球場上的打球樂趣。

邱求慧指出，該系統也有全球首創的人工智慧3D感測分析技術，無需多台攝影機與高單價的3D攝影技術，即可藉由AI分析與預測人體運動姿態，提供高球運動精準體態分析新應用。

工研院副院長張培仁指出，工研院結合智慧感知穿戴與顯示技術發展出的「互動高球訓練服務系統」，有3大技術特色，包含虛實互動與分析技術、地形變動訓練及數位分身精準評估。

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爵沛科技公司董事長楊沛峰表示，工研院透過跨業整合場域、資通訊、運動器材與球具設備商等提供領先國際的「高擬真虛實互動模擬系統」，由爵沛高爾夫智慧場館率先導入，並提供專人教練指導，讓入館使用者輕鬆上手。

楊沛峰說明，透過數位分身共競互動技術，使用者能體驗超越時空實現多人異地虛實共賽，創造類電競虛實互動遊戲，讓高爾夫運動市場更加平民化，且透過工研院國際級系統整合服務，可大幅提升台灣健身運動科技水準，並朝向元宇宙發展。（編輯：郭無患）1111226