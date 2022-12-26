吳昇峰盼鞏固地位爆米花好投 變配球率合庫搶勝

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2022年爆米花棒球聯盟決賽合作金庫王牌投手風範不減，吳昇峰（圖）26日投6.2局無失分，率隊3比1擊敗台電。35歲的吳昇峰坦言受到陣中年輕投手群的刺激，盼拿出好表現鞏固先發位置。中央社記者謝靜雯攝 111年12月26日

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（中央社記者謝靜雯新北26日電）爆米花棒球賽決賽合作金庫王牌投手風範不減，吳昇峰6.2局無失分，率隊3比1擊敗台電。35歲的吳昇峰坦言受到年輕球員刺激，想辦法鞏固先發位置，今天逆向思考、改變配球收到成效。

2022年爆米花棒球聯盟決賽採雙敗淘汰賽制，合作金庫昨天首戰擊敗台北興富發隊，今天與台灣電力棒球隊交手，合庫派出35歲投手吳昇峰先發。

合庫陣中U23世界盃棒球賽國手李亦崴1局就開轟，陽春砲幫助球隊取得領先，7局再敲出適時安打送回球隊第2分，合庫8局再靠著陳智輝安打，多添1分保險分，順利拿下比賽勝利，再1勝就可以完成爆米花3連霸目標。

吳昇峰今天總計用86球投6.2局，僅被敲出3支安打，投出4次三振、1次保送，無失分，好投壓制是球隊搶勝功臣。總教練王燕國稱讚吳昇峰表現100分，靠著經驗壓制台電，合庫預賽幾乎都輸台電，今天算是報一箭之仇。

吳昇峰坦言，最近受到陣中年輕投手群的刺激，包括昨天先發勝投馬駿威，以及之前投出無安打完封勝的賴延峰，「感覺有威脅到自己先發的地位，希望拿出好表現鞏固位置，延續留在場上的時間。」

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吳昇峰年紀已經不算在巔峰，又是碰上熟悉的台電對手，他透露，賽前有跟捕手溝通，逆向思考採不同的配球方式，今天配球9成是捕手主導，也感謝捕手引導，「我的球威沒有以往好，控球也不如以往精準，想辦法不要製造大局、經驗取勝。」

今天儘管用球數精簡，但7局有危機時還是選擇相信後面的投手，吳昇峰也表示，棒球是團隊運動，至於還可以在場上投幾年說不準，他只希望可以用先發投手的身分投到退休。（編輯：張雅淨）1111226