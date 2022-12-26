霍華德登桃園跨年晚會 期待與球迷迎接新年

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（中央社記者黃巧雯台北26日電）台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹今天宣布，「魔獸」霍華德31日將出席「2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會」，首度在台跨年的霍華德也相當期待與球迷一同迎接新年。

生涯8度入選美國職籃NBA明星賽的中鋒霍華德（Dwight Howard），為台灣籃壇史上最大咖洋將，在加盟桃園雲豹後，也拉抬所屬球隊以及T1聯盟人氣。

雲豹球團今天發布新聞稿表示，陣中超級球星霍華德首度在台跨年，31日將出席「2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會」，除了將陪伴桃園民眾倒數慶祝2023年，現場也將抽出幸運兒上台與霍華德合照、近距離互動。

霍華德表示，很期待與球迷一起迎接新年、感受台灣的跨年氣氛，也邀請民眾在桃園度過最難忘的跨年活動。

雲豹球團喊出「豹達桃園」年度口號，成立以來積極參與大小活動、致力深耕桃園，並時常舉辦校園回饋列車深入在地學校。

球團舉例，霍華德前陣子過生日時與隊友前往桃園大成國中進行公益活動，今年度尾聲球團更與桃園市政府合作，由霍華德現身帶給民眾驚喜，再次展現球隊想透過籃球力量扎根城市的決心。（編輯：張雅淨）1111226