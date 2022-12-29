印度體育部長：計劃申辦2036年奧運

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（中央社新德里29日綜合外電報導）印度體育部長泰克指出，印度正計劃爭取舉辦2036年奧林匹克運動會，將於明年國際奧林匹克委員會開會時就此進行遊說。

法新社報導，總理莫迪（Narendra Modi）政府一直希望打造印度成為全球體育強國，且已挹注大量經費投入國內基礎建設。

莫迪家鄉古茶拉底省（Gujarat）的第一大城阿默達巴德（Ahmedabad）是印度申辦奧運的候選城巿，當地擁有2020年啟用、以莫迪為名的全球最大體育場。

泰克（Anurag Thakur）告訴「印度時報」（The Times of India），現在是印度申奧的「正確時機」。

他在昨天見報的訪問中說：「如果印度為促進體育投入那麼多努力，我可以跟你保證，我們不只會舉辦奧運，我們會大張旗鼓地舉辦賽事。」

泰克表示，國際奧林匹克委員會（IOC）明年9月在孟買（Mumbai）開會時，印度將會提出獲得政府全面背書的藍圖，其中勾勒出阿默達巴德舉辦奧運的步驟。

國際奧會已將未來3屆夏季奧運主辦權分別交給法國巴黎、美國洛杉磯和澳洲布里斯本。

如果印度申奧成功，會成為日本、南韓、中國之後，第4個舉辦奧運的亞洲國家。

印度2010年曾舉辦過大英國協運動會（Commonwealth Games），但被廣泛指控涉及貪腐疑雲和管理失當而蒙塵。

目前已有數個國家宣布有意申辦2036年奧運，包括印尼、南韓及卡達。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1111229