運動人口現況調查 球類運動羽球最夯

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（中央社記者龍柏安台北29日電）在COVID-19疫情逐步解封後，民眾也開始走出戶外，體育署今天公布111年運動現況調查成果，在所有運動排行當中，仍以散步、健走比例最高，球類運動則以羽球從事人口最多。

體育署今天舉辦例行記者會，公布一年一度的運動現況調查，今年維持規律運動的人口比例首度來到歷史新高的34%，而從事戶外運動的比例高達81.6%，也顯示大多數民眾仍偏向戶外運動。

這次調查當中，針對全台民眾最常從事的運動項目，排名第1仍是散步、走路與健走，比例高達50.7%，其次是爬山的14.6%，慢跑則是13.8%，騎腳踏車為11.7%。

而在最常從事的運動項目當中，羽球排名第6，也是排名最高的球類運動，其中參與羽球運動的部分，占所有球類運動的11.4%，相較於去年增加了5.1%，也是增加幅度最高的運動項目。

體育署表示，受到「全民球后」戴資穎，以及東京奧運羽球金牌組合「麟洋配」王齊麟、李洋等人的好表現帶動下，讓從事羽球運動的人口大幅增加。

在這項調查中還有一個有趣發現，就是穿戴式裝置科技與居家健身將成為未來運動健身的趨勢，且台灣有運動習慣與規律運動人口當中，雙雙超過4成以上都有配戴穿戴式裝置。（編輯：張雅淨）1111229