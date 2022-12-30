NBA活塞與魔術球員爆衝突 兩隊共11人被禁賽

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（中央社邁阿密29日綜合外電報導）美國職籃NBA底特律活塞昨天與奧蘭多魔術的比賽發生衝突，NBA官方今天祭出處分，活塞後衛海斯被禁賽3場，魔術前鋒毛瑞茲．華格納遭禁賽2場，還有其他9名球員被禁賽1場。

活塞昨天在主場以121比101輕取魔術，但比賽第2節末段兩隊球員爆發肢體衝突，毛瑞茲．華格納（Moritz Wagner）、海斯（Killian Hayes）和活塞球員狄亞洛（Hamidou Diallo）都被驅逐出場。

這起衝突是毛瑞茲．華格納所引起，當時他在爭球時惡意推了海斯一把，導致對方跌進自家板凳區，活塞板凳頓時清空，爆發嚴重肢體衝突。

狄亞洛衝上前且從背後推了毛瑞茲．華格納，然後海斯揮拳擊中他的後腦杓，毛瑞茲．華格納就倒入活塞隊的板凳區。

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NBA官方今天祭出處分，除了海斯與毛瑞茲．華格納，狄亞洛也被禁賽1場，魔術隊其他8名球員同樣遭禁賽1場。

這8人為安東尼（Cole Anthony）、韓普頓（R.J. Hampton）、葛瑞．哈里斯（Gary Harris）、凱文．哈里斯（Kevon Harris）、史柯費爾德（Admiral Schofield）、法蘭茲．華格納（Franz Wagner）班巴（Mo Bamba）和卡特（Wendell Carter Jr）。（譯者：陳彥鈞/核稿：林治平）1111230