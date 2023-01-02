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喬科維奇重返澳網力拚第10冠 球迷興奮歡迎

2023/1/2 15:51（1/2 15:56 更新）
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（中央社澳洲阿得雷德2日綜合外電報導）塞爾維亞網球名將喬科維奇（Novak Djokovic）將近兩年來首度在澳洲出賽，獲得球迷熱烈歡迎，他今天在阿得雷德國際網賽（Adelaide International）難得打雙打比賽。

法新社報導，喬科維奇與加拿大選手帕斯皮席（Vasek Pospisil）搭檔，雖以6比4、3比6、5比10敗給專攻雙打的柏基奇（Tomislav Brkic）和艾士可瓦（Gonzalo Escobar），但一路獲得球迷壓倒性支持。

喬科維奇先前因拒絕接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，在2022年澳洲網球公開賽前遭拘留並驅逐出境。

澳洲去年7月取消國際旅客必須提出COVID-19疫苗接種證明的規定，喬科維奇的3年入境禁令也於11月獲撤銷。

澳洲網球公開賽將於本月16日到29日舉行，他將力拚生涯第10座澳網單打冠軍。

喬科維奇今天在阿得雷德的戶外球場比賽，現場擠滿觀眾。他離場時，大批球迷緊跟在後大聲歡呼，高喊他的名字。

場邊有很多塞爾維亞國旗，顯然大家都在為這位35歲好手喝采，他賽後留下來為球迷簽名和自拍。

喬科維奇接下來將聚焦個人今年首場單打賽，他將對上法國選手利斯提耶納（Constant Lestienne）。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1120102

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喬科維奇
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