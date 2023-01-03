陳鴻文確定加盟樂天桃猿 富邦悍將獻祝福

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（中央社記者楊啟芳台北3日電）中華職棒樂天桃猿隊今天宣布與自由契約球員投手陳鴻文達成加盟共識，確定成為桃猿隊一員，預計在第二階段春訓加入球隊訓練；另外富邦悍將也發公告祝福陳鴻文未來發展。

陳鴻文近2年在悍將先發、後援兩頭跑都繳出穩定成績，不過去年季末沒有被放入富邦悍將隊契約球員保留名單中，桃猿隊也有興趣網羅，持續與陳鴻文保持接觸。

桃猿球團今天發公告表示，歡迎陳鴻文加盟樂天桃猿，希望陳鴻文可以貢獻經驗以及展現球技幫助球隊，他將在1月26日第二階段春訓開始投入訓練。

隨後原東家富邦悍將也發公告表示，「去年季後因球隊整體規劃，未將陳鴻文放進60人名單中，季後球隊雖與其洽談續留可能性，但陳鴻文已正式告知球團決定轉隊尋求發展機會，感謝陳鴻文這幾年為悍將的貢獻，祝福鴻文未來有更好的發展。」

陳鴻文在2013年開啟中職生涯，陸續待過兄弟象、中信兄弟、富邦悍將，目前生涯總計出賽383場，拿下52勝45敗、23中繼、98救援，再拿下2次救援成功就能達成生涯百救援里程碑。（編輯：張雅淨）1120103