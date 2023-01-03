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富邦悍將持續與高國輝談球員約 狀況樂觀

2023/1/3 16:46
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（中央社記者楊啟芳台北3日電）中職樂天桃猿隊今天宣布網羅前富邦悍將投手陳鴻文，悍將則表示，持續與高國輝談約且狀況樂觀，新球季仍是球員身份，也持續林益全、王躍霖談約，林琨笙則是轉任球探情蒐。

各隊在去年底提交契約保留60人名單，富邦悍將釋出林詠翔、林逸翔、張耿豪、張瑞麟、洪聖欽、林柏佑，以及野手許宸銘、陽耀勳、高孝儀等共計9人；另外投手陳鴻文、王躍霖、捕手林琨笙、野手林益全、高國輝等5名球員雖未列入契約保留名單，悍將仍會和他們談約。

不過樂天桃猿隊今天宣布，與自由契約球員投手陳鴻文達成加盟共識，悍將也發公告，雖與他洽談續留可能性，但陳鴻文決定轉隊尋求發展機會，也祝福陳鴻文未來有更好發展。

至於其他尚未談妥的選手，悍將球團回應，與高國輝洽談續約狀況順利樂觀，預計新球季仍能以球員身份繼續為悍將效力。

林琨笙則規劃轉任球團行政，將加入球探情蒐部門，並協助球隊訓練，林琨笙於1日時也在個人臉書上發文宣告自己已經卸下球員身份。另外林益全、王躍霖的部分，悍將球團指出，目前會持續與他們洽談。（編輯：屈享平）1120103

#陳鴻文
#高國輝
#林琨笙
陳鴻文
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