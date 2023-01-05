字母哥狂抓21籃板強勢大三元 NBA公鹿加班險勝暴龍[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

美國職籃NBA密爾瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博4日繳出大三元，這是他生涯第31個大三元，也是第6次單場繳出30分20籃板以上。（圖取自twitter.com/Bucks）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國職籃NBA密爾瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）今天繳出大三元，率隊在延長賽後以104比101力克地主多倫多暴龍。

美聯社報導，安特托昆博搶下30分、個人本季最多的21籃板、10助攻，繳出個人本季第2個大三元。

法新社提到，安特托昆博在終場前11秒助攻讓艾倫（Grayson Allen）命中致勝三分球。

安特托昆博說：「不能靠自己，必須相信隊友，為他們製造進攻機會。」

這是安特托昆博生涯第31個大三元，也是第6次單場繳出30分20籃板以上。他昨天才攻下生涯新高55分，助公鹿擊退華盛頓巫師。

暴龍今天最高分是范佛利特（Fred VanVleet）28分。范佛利特最後一記三分球沒中無緣追平，讓公鹿以3分差距險勝。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1120105